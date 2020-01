Workshop sobre conservação ambiental é realizado para celebrar o Dia Nacional das RPPN

No próximo dia 31 de janeiro, data em que se comemora o Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), a RPPN Estação Veracel, localizada em Porto Seguro (BA), será palco de um evento que reunirá organizações não governamentais (ONG), instituições de pesquisas, o ICMBio e gestores de Unidades de Conservação e RPPN do Sul da Bahia. O workshop “O papel das RPPN da Bahia na conservação ambiental” tem como objetivo buscar sinergias e oportunidades em ações de ecoturismo, produção sustentável e também unir esforços para minimizar impactos como caça, retirada de madeira, entre outros.

A programação inclui apresentação de palestras e dinâmicas com possibilidade de ações conjuntas para a conservação ambiental.

“Nossa região é rica em biodiversidade. Queremos gerar pesquisa, trocar experiências e multiplicar conhecimento. Mas também precisamos identificar as fragilidades que o meio ambiente sofre em função das atividades ilegais do homem”, declara Virgínia Camargos, coordenadora de Estratégia Ambiental e Gestão Integrada da Veracel. As conclusões finais do evento poderão ter encaminhamentos que vão desde o compartilhamento de ações até cooperação mútua junto aos órgãos fiscalizadores.

Participarão do evento as seguintes RPPN: Rio do Brasil, Serra Bonita e Bom Sossego, todas da Bahia.

FONTE | Ascom Veracel