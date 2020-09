Xbox Series S tem design e preço vazados; console custará US$ 299

Há muitos meses vemos referências da própria Microsoft do ainda não oficializado Xbox Series S, um console da próxima geração com especificações mais modestas e preço menor que o vindouro Xbox Series X. Agora, o videogame pode ter vazado, com direito a imagem e até o valor: US$ 299 (cerca de R$ 1,6 mil, o mesmo preço do Nintendo Switch nos EUA).

As informações vieram do youtuber Brad Sams, que mostrou uma foto de divulgação do console e, do lado, o preço do aparelho. Confira:

This is real, the console design that is. The price is unknown ofc. https://t.co/OwqurmhRSG — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 8, 2020

No Twitter, Daniel Ahmad, insider da indústria, reforçou que o console e o design são reais, mas que ele não tem informações sobre o preço – e, portanto, não tem como confirmar se o valor realmente será US$ 299. De acordo com Ahmad, o Xbox Series S será um console intermediário, mas rodará os mesmos games do Xbox Series X.

O insider continuou e disse que o Xbox Series S não terá um drive de CD (ou Blu-ray) para baratear o custo de produção, estratégia para atingir uma parcela de jogadores que querem um console da próxima geração e não quer esperar os preços abaixarem.

Se o rumor vazamento for real, o valor do videogame será bem competitivo, já que a nova geração deve custar entre US$ 400 e US$ 600, segundo analistas de mercado. O Xbox Series S a US$ 299 teria o mesmo preço do Switch e um valor significativamente abaixo do PS5 e Xbox Series X. Oficialmente, a Microsoft ainda não revelou sequer a existência do Xbox Series S, mas provavelmente teremos informações em breve.