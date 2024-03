⁠Billie Eilish quebra recorde histórico ao vencer 2º Oscar; entenda

GettyImages

1 de 1 Foto colorida de Billie Eilish no Oscar – metrópoles – Foto: GettyImagesBillie Eilish conquistou seu segundo Oscar na noite desse domingo (10/1). A cantora foi premiada na categoria de Melhor Canção Original por What Was I Made For?, trilha sonora do filme Barbie, que se tornou sucesso mundial. Com o prêmio, a artista, de apenas 22 anos, se tornou a pessoa mais jovem da história da premiação a ter dois Oscars.

Em 2022, Billie teve sua primeira vitória na premiação com a faixa No Time to Die, composta para o filme 007 – Sem Tempo para Morrer. À época, a cantora tinha 20 anos, e foi a primeira nesta idade a vencer um Oscar, um Grammy e um Globo de Ouro, o que a fez entrar para o Guinness Book.

Billie Eilishe e Finneas O’Connell

Billie Eilish e o irmão, Finneas O’Connell, no tapete vermelho do Oscar JC Olivera/Getty Images

Billie Eilish (Divulgação)

Billie Eilish Billie Eilish (Divulgação)

Billie Eilish e Jesse Rutherford

Billie Eilish e Jesse Rutherford Lionel Hahn/Getty Images

Perfume Billie Eilish

Lançamento do primeiro perfume de Billie Eilish Reprodução/Instagram

Billie Eilish – ALONGAMENTO DE UNHAS

Billie Eilish @billieeilish/Reprodução

A faixa What Was I Made For? concorreu na categoria do Oscar com I’m Just Ken, também de Barbie; It Never Went Away, do documentário American Symphony; The Fire Insire, do filme Flamin Hot: O Sabor Que Mudou a História; e Wahzhazhe (A Song for My People), de Assassinos da Lua das Flores.

