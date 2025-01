1 em cada 4 carros vendidos em 2025 será elétrico, prevê relatório

O mercado de carros elétricos está em franco crescimento e deve alcançar marcos significativos em 2025. Segundo previsões do mais recente relatório da Cox Automotive, o setor automotivo terá seu melhor desempenho desde 2019, superando os impactos econômicos causados pela pandemia. Os dados são focados no mercado norte-americano.

De acordo com Jonathan Smoke, economista-chefe da Cox Automotive, as projeções para o setor são positivas. “Com 2024 encerrando em alta, a Cox Automotive está otimista quanto a 2025, com várias razões para acreditar que será o melhor ano desde 2019”, afirmou Smoke.

Estudo aponta aumento da aceitação de veículos elétricos

O relatório, intitulado “Cox Automotive’s 2024 Path To EV Adoption” , revelou uma crescente aceitação dos veículos elétricos entre consumidores e concessionárias nos Estados Unidos.

, revelou uma crescente aceitação dos veículos elétricos entre consumidores e concessionárias nos Estados Unidos. A pesquisa contou com uma amostra representativa de 2.557 compradores americanos e 526 concessionárias, abrangendo diversas faixas etárias, níveis de renda e localizações geográficas.

Em 2024, as vendas de carros elétricos nos EUA ultrapassaram pela primeira vez a marca de um milhão de unidades, segundo a Kelley Blue Book.

Além disso, a intenção de compra de veículos elétricos usados aumentou significativamente, passando de 62% em 2021 para 77% atualmente.

Este crescimento reflete não apenas o interesse em veículos elétricos novos, mas também em opções mais acessíveis no mercado de segunda mão.

Infraestrutura é foco das concessionárias para permitir o crescimento constante do mercado de elétricos (Imagem: r.classen / Shutterstock.com)

Projeções otimistas para 2025

Para 2025, a expectativa é que os veículos elétricos representem 10% do mercado total, um aumento em relação aos 7,5% registrados em 2024. Adicionalmente, híbridos plug-in e veículos elétricos juntos devem alcançar cerca de 15% das vendas totais, enquanto os veículos movidos por motores a combustão interna (ICE) atingirão seu menor percentual histórico, com 75% das vendas.

O lançamento de cerca de 15 novos modelos de veículos elétricos em 2025, aliado à expansão das redes de carregamento, deve impulsionar ainda mais esse crescimento. Atualmente, a falta de infraestrutura de carregamento é um dos maiores obstáculos para a adoção de veículos elétricos. No entanto, 86% das concessionárias estão comprometidas em continuar investindo nesse setor, o que pode minimizar essa barreira nos próximos anos.

A Cox Automotive incluiu as previsões para 2025 do mercado de carros elétricos em seu relatório (Imagem: Cox Automotive / Reprodução)

Leia mais:

Financiamento mais acessível

Embora o preço dos veículos elétricos ainda seja um desafio, espera-se uma melhora significativa em 2025. Segundo a Cox Automotive, a disponibilidade de crédito deve aumentar com a estabilização da economia e a redução das taxas de empréstimo.

A empresa também projeta que as políticas do Federal Reserve terão um impacto menos significativo no próximo ano, favorecendo um cenário mais acessível para os compradores americanos.

O post 1 em cada 4 carros vendidos em 2025 será elétrico, prevê relatório apareceu primeiro em Olhar Digital.