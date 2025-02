10 acessórios para aprimorar a jogatina no Nintendo Switch em 2025

Com o recente anúncio do Nintendo Switch 2, os fãs da Nintendo estão ansiosos para explorar as novidades do console. No entanto, mesmo com o lançamento de um novo modelo, o Nintendo Switch original continua sendo uma excelente opção para os jogadores.

Para turbinar sua experiência de jogo em 2025, separamos 10 acessórios incríveis que vão elevar sua jogatina a outro nível. Confira!

Usuário zapeando pelos jogos do Nintendo Switch (Reprodução: Danny Schleusser/Unsplash)

Nintendo Switch: 10 gadgets para testar no seu console em 2025

Volante para Mario Kart

Imagem: Hori / Divulgação

Se você é fã de jogos de corrida, um volante pode proporcionar uma imersão maior em títulos como Mario Kart 8 Deluxe. Ele permite um controle mais preciso e realista dos karts. Além disso, há opções com pedais para uma experiência ainda mais próxima da pilotagem real.

Você pode comprar este acessório para Nintendo Switch por cerca de R$ 900 na Amazon.

Suporte ajustável para Switch

Imagem: Tscope / Divulgação

Jogar no modo portátil ou em mesa pode ser desconfortável se o ângulo da tela não for adequado. Um suporte ajustável resolve esse problema ao permitir que você posicione o console de forma ergonômica.

Esse suporte ajustável é ideal para quem joga no modo portátil ou em mesa. Ele permite posicionar o console no ângulo perfeito, garantindo conforto visual durante longas sessões de jogo.

Você pode comprar este acessório para Nintendo Switch por cerca de R$ 170 na Amazon.

Estação de carregamento para Joy-Con

Imagem: Klipdasse / Divulgação

Nada mais frustrante do que pegar os Joy-Cons e perceber que estão sem bateria. Com uma estação de carregamento, você pode carregar até quatro controles ao mesmo tempo, garantindo que sempre tenha um par pronto para a ação

Se você tem mais de um par de Joy-Cons e deseja carregar todos ao mesmo tempo, essa base de carregamento é ideal. Com ela, é possível recuperar a bateria de até quatro controles simultaneamente, garantindo que você nunca fique sem carga durante suas sessões de jogo. Um acessório muito útil para quem gosta de reunir os amigos para jogar.

Você pode comprar este acessório para Nintendo Switch por cerca de R$ 170 na Amazon.

Nintendo Switch Pro Controller

Imagem: Nintendo / Divulgação

O Pro Controller é essencial para quem busca mais conforto e precisão ao jogar. Ele é ideal para longas sessões de gameplay ou para títulos que exigem maior controle, como “The Legend of Zelda” ou “Super Smash Bros.”

Você pode comprar este acessório para Nintendo Switch por cerca de R$ 400 na Amazon.

Bolsa de transporte

Imagem: DougzTech / Divulgação

Uma das grandes vantagens do Nintendo Switch é a sua portabilidade, e para carregá-lo com segurança, uma bolsa é essencial. Esse acessório protege o console contra impactos e tem compartimentos específicos para jogos e outros acessórios, sendo ideal para quem leva o Switch para todos os lugares.

Você pode comprar este acessório para Nintendo Switch por cerca de R$ 80 na Amazon.

Headset gamer para Nintendo Switch

Imagem: PDP / Divulgação

Esse headset é perfeito para jogos multiplayer, como “Fortnite” ou “Splatoon 3”. Com áudio de alta qualidade e microfone integrado, você pode se comunicar com seus amigos sem interferências, garantindo uma experiência sonora mais imersiva.

Você pode comprar este acessório para Nintendo Switch por cerca de R$ 241 na Amazon.

Cartão microSD de alta capacidade

Cartão de Memória Lexar microSDXC / Crédito: Lexar (divulgação)

Com mais espaço de armazenamento, você pode baixar jogos e DLCs sem preocupações. O cartão Lexar microSDXC oferece alta velocidade e grande capacidade, sendo uma excelente opção para quem tem uma biblioteca extensa de títulos.

Você pode comprar este acessório para Nintendo Switch por cerca de R$ 706 na Amazon.

Suporte vertical para Nintendo Switch

Imagem: TRPLAYTEK / Divulgação

Alguns jogos têm uma experiência melhor na orientação vertical, como “Pinball FX3”, “Zaccaria Pinball”, “The Pinball Arcade”, “Star Wars Pinball”, “Donkey Kong”, “Punch-Out!!”, “Danmaku Unlimited 3”, “Vasara Collection”, “Ikaruga” e “Downwell”. Com esse suporte, você pode jogar esses títulos de forma mais confortável e aproveitar melhor a jogabilidade.

Você pode comprar este acessório para Nintendo Switch por cerca de R$ 30 no AliExpress.

Adaptador de Ethernet para jogos na nuvem

Imagem: LENTION / Divulgação

Jogos na nuvem exigem uma conexão estável, e conectar o Switch via cabo pode evitar oscilações de sinal. Como o console não tem entrada Ethernet nativa, esse adaptador permite que você jogue sem depender do Wi-Fi, garantindo partidas mais estáveis.

Você pode comprar este acessório para Nintendo Switch por cerca de R$ 130 na Amazon.

Controle com grip ergonômico

Imagem: Hori / Divulgação

Se você não gosta da pegada dos Joy-Cons ou quer uma opção mais confortável para longas sessões de jogo, esse controle com grip ergonômico é a escolha certa. Ele reduz a fadiga nas mãos e melhora a jogabilidade, tornando seus momentos de gameplay muito mais agradáveis.

Você pode comprar este acessório para Nintendo Switch por cerca de R$ 470 na Amazon.

Com esses acessórios, sua experiência com o Nintendo Switch em 2025 será ainda mais incrível. Seja você um jogador casual ou hardcore, esses gadgets vão turbinar sua jogatina e garantir horas de diversão!

