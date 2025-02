10 animais nativos e exóticos que você só encontra no Brasil

A diversidade da fauna brasileira reflete diretamente a rica biodiversidade do país. Essa riqueza abriga animais únicos que não são encontrados em nenhuma outra parte do mundo.

Pensando nisso, elaboramos uma lista com 10 animais endêmicos do Brasil para você conhecer.

Guariba-de-mãos-ruivas

Guariba-de-mãos-ruivas (Alouatta belzebu) em seu habitat natural, registrado em Tucuruí, Pará. / Créditos: Por Sidnei Dantas – Flickr, CC BY 2.0

Com o nome científico Alouatta belzebul, o guariba-de-mãos-ruivas é um macaco do Novo Mundo pertencente à família Atelidae.

Encontrado somente no Brasil, o animal possui distribuição geográfica disjunta, com duas populações separadas: uma na Amazônia e outra na Mata Atlântica, no litoral da região Nordeste.

Distribuição geográfica do guariba-de-mãos-ruivas, destacando áreas de ocorrência da espécie. / Créditos: Por IUCN Red List of Threatened Species

Esses primatas emitem vocalizações intensas, audíveis a quilômetros de distância, usadas para comunicação e defesa territorial. Vivem em grupos liderados por um macho adulto.

Em relação ao estado de conservação, a espécie é classificada como vulnerável.

Sapinho-admirável-de-barriga-vermelha

Sapinho-admirável-de-barriga-vermelha (*Melanophryniscus admirabilis*), uma espécie de beleza única e altamente ameaçada de extinção. / Créditos: Por (c) Ibere Machado, CC BY 4.0

Espécie de anfíbio da família Bufonidae, o sapinho-admirável-de-barriga-vermelha se destaca pelas cores vibrantes, com glândulas amarelas e barriga vermelha que sinalizam sua toxicidade.

Sua defesa química vem da produção de alcaloides nas glândulas cutâneas, originados de artrópodes tóxicos. Quando ameaçado, exibe o ventre e membros para alertar.

Ele vive exclusivamente no bioma sul da Mata Atlântica. E não é só isso: sua ocorrência se limita a um pequeno trecho do rio Forqueta, nos municípios de Arvorezinha e Soledade, no Rio Grande do Sul. Por isso, ele corre risco de extinção, com a classificação “em perigo crítico”.

Os pesquisadores monitoram a população, em cerca de 1.000 indivíduos, pelas manchas amarelas únicas, que funcionam como impressões digitais.

Crejoá

Espécime macho do crejoá (*Cotinga maculata*), uma ave de plumagem vibrante e rara. / Créditos: Por Marco Cruz – Obra do próprio, CC BY-SA 4.0

Os machos dessa espécie de pássaros, impressionam por suas cores. O crejoá se encontra exclusivamente no Brasil, em áreas da Mata Atlântica, desde as florestas costeiras do sul da Bahia até o Rio de Janeiro.

Mapa de distribuição do crejoá, ilustrando os locais onde essa espécie pode ser encontrada. / Créditos: Por Cephas – Adaptado de Deniz Martinez

Os machos exibem um corpo de azul brilhante, com manchas pretas nas costas. A garganta e a barriga são roxas vivas, com uma faixa azul no peito. As fêmeas, por outro lado, têm uma plumagem marrom opaca com algumas manchas brancas.

Tatu-bola-do-nordeste

Tatu-bola-do-nordeste (*Tolypeutes tricinctus*), um símbolo da conservação na Caatinga brasileira./ Créditos: Por ChrisStubbs – Obra do próprio, CC BY-SA 3.0

O Fuleco, mascote da Copa do Mundo de 2014, se inspirou neste tatu. Ele pertence à espécie do gênero Tolypeutes, que inclui também o mataco. Esses tatus são os únicos que, quando ameaçados, têm o hábito de se enrolar completamente dentro da carapaça, formando uma bola.

Distribuição geográfica do tatu-bola-da-caatinga, ressaltando sua área de ocorrência limitada. / Créditos: Por IUCN Red List of Threatened Species

O tatu-bola-do-nordeste é endêmico do Brasil, habitando áreas da Caatinga e do Cerrado, biomas encontrados principalmente na região Nordeste do país. A espécie está em ameaça de extinção, com estado de conservação vulnerável.

Sagui-branco

Sagui-branco (*Mico argentatus*), pequeno primata endêmico da região amazônica. / Créditos: Por Postdlf, CC BY-SA 3.0,

Com o nome científico de Mico argentatus, o sagui-branco é endêmico da Amazônia brasileira. Ele vive em áreas entre os rios Tocantins, Tapajós, Cuparí e Curuá.

Sua pelagem é branca e prateada, sem tufos de pelos nas orelhas. Atualmente, seu estado de conservação é considerado pouco preocupante.

Mapa de distribuição do sagui-branco, destacando sua área de habitat natural. / Créditos: Por IUCN Red List of Threatened Species,

Ouriço-preto

Ouriço-preto (*Chaetomys subspinosus*), espécie singular e vulnerável encontrada no Brasil. / Créditos: (c) Instituto Últimos Refúgios, CC BY-NC.

Espécie de roedor da família dos eretizontídeos, o ouriço-preto se encontra exclusivamente no Brasil. Habita florestas da Mata Atlântica central, abrangendo desde o norte do estado do Rio de Janeiro até o sul de Sergipe.

Distribuição geográfica do ouriço-preto, conforme dados recentes de conservação. / Créditos: Por IUCN Red List of Threatened Species

Embora esteja ameaçado de extinção, sua classificação atual é de “vulnerável”. Trata-se de um animal noturno e solitário, que passa a maior parte do tempo em árvores.

Seu corpo é composto por pelos rígidos e espinhosos, que atuam como mecanismo de defesa contra predadores.

Soldadinho-do-araripe

Macho do soldadinho-do-araripe (*Antilophia bokermanni*), espécie ameaçada encontrada no Ceará. / Créditos: Por Rick elis.simpson – Obra do próprio, CC BY-SA 3.0

Espécie em perigo crítico de extinção, o soldadinho-do-araripe é uma ave passeriforme da família Pipridae. O animal se encontra exclusivamente nos municípios de Barbalha, Araripe, Crato e Missão Velha, localizados no Ceará.

Mapa de distribuição geográfica do soldadinho-do-araripe, mostrando sua área de ocorrência restrita. / Créditos: Por High source – Obra do próprio

O soldadinho-do-araripe apresenta diferenças na coloração da plumagem entre machos e fêmeas. Os machos da espécie têm plumagem branca com penas pretas nas asas e dorso, além de uma cabeça vermelha.

Já as fêmeas têm plumagem verde oliva e um penacho verde na cabeça.

Cuxiú-preto

Cuxiú-preto (*Chiropotes satanas*), primata de grande importância ecológica. / Créditos: Por Bearded_saki_(Chiropotes_sp): Ana_Cotta

Endêmico do Brasil, o cuxiú-preto é um macaco do Novo Mundo, pertencente à família Pitheciidae e ao gênero Chiropotes. Essa espécie habita uma região restrita do extremo leste da Amazônia.

Os cuxiús-pretos são frugívoros, com uma dieta composta principalmente por sementes. Com cabelos pretos e grossos e uma barba distinta que molda seu rosto, o cuxiú-preto é facilmente reconhecido por sua cauda espessa.

Distribuição geográfica do cuxiú-preto, indicando áreas de ocorrência da espécie. / Créditos: Por IUCN Red List of Threatened Species, CC BY-SA 3.0,

Esses primatas são animais sociáveis, vivendo em grupos e interagindo frequentemente com os membros da sua espécie. Foram observados usando as mãos como conchas para beber água, uma adaptação interessante em seu comportamento.

Infelizmente, o cuxiú-preto encontra-se em perigo de extinção.

Mico-leão-dourado

Mico-leão-dourado (*Leontopithecus rosalia*), um ícone da conservação na Mata Atlântica. / Créditos: Por Jeroen Kransen – Flickr, CC BY-SA 2.0

Primata da família Callitrichidae, o mico-leão-dourado ocorre exclusivamente na Mata Atlântica brasileira, no estado do Rio de Janeiro.

Sua pelagem, que varia do dourado ao alaranjado, é caracterizada por uma juba distinta, conferindo-lhe um visual único. Em vez de unhas, o mico-leão-dourado possui garras, adaptadas para a vida nas árvores.

Mapa de distribuição do mico-leão-dourado, destacando os esforços de preservação em seu habitat. / Créditos: Por IUCN Red List of Threatened Species, CC BY-SA 3.0

Esse animal é onívoro, alimentando-se de frutos, invertebrados e pequenos vertebrados. Seu repertório vocal varia, com diferentes vocalizações emitidas em contextos específicos. Atualmente, o mico-leão-dourado é uma espécie em perigo de extinção.

Pica-pau-da-taboca

Pica-pau-da-taboca (*Celeus obrieni*), uma espécie rara e emblemática do Cerrado. / Créditos: Por Joao Quental – Flickr, CC BY 2.0

Exclusivo dos cerrados do Brasil, o Pica-pau-da-taboca é uma das aves mais curiosas da fauna nacional. Porém, infelizmente a ave é atualmente classificada como vulnerável à extinção.

Pertencente ao gênero Celeus, essa espécie chama atenção por suas características marcantes. Sua plumagem apresenta uma combinação única de cores: a cabeça e as rêmiges são castanhas, enquanto as partes inferiores são esbranquiçadas.

Distribuição geográfica do pica-pau-da-taboca, conforme registros recentes da IUCN. / Créditos: Por Cephas, CC BY-SA 4.0

As coberteiras das asas possuem barras de preto e amarelo, e o peito e a cauda são uniformemente pretos. Uma característica distintiva do macho é o malar vermelho e as manchas presentes em sua crista, que conferem um toque vibrante à sua aparência.

