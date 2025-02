10 animes que já passaram na TV aberta e deixaram saudades

Que tal entrar totalmente em um clima de nostalgia e relembrar 10 animes que marcaram época na TV aberta brasileira? Os desenhos animados japoneses fizeram muito sucesso principalmente entre os anos 90 e 2000, pois era a única maneira pela qual muitas crianças e até mesmo adultos podiam assistir a essas produções e garantir o entretenimento do dia a dia.

10 animes que você já assistiu na TV aberta e onde assisti-los online

A seguir, você confere a lista elaborada pelo Olhar Digital. Nela, há animes lendários. Alguns deles fazem sucesso até hoje por meio do streaming e outras plataformas de filmes, séries e desenhos.

1 – Dragon Ball Z

Imagem: Divulgação/Toei Animation

Uma das séries de anime mais reconhecidas mundialmente é o Dragon Ball Z. O desenho fez muito sucesso entre as crianças e pré-adolescentes no início dos anos 2000 quando passava nas manhãs da TV Globo no programa TV Globinho, voltado para a reprodução de animações para a diversão da criançada. Atualmente é possível acompanhar a saga no Amazon Prime Video.

A franquia conta a história de Son Goku, um guerreiro com superpoderes que descobre ser parte de um legado poderoso de conquistadores alienígenas e, por isso, começa a defender o seu planeta adotivo, a Terra.

Leia mais:

2 – Os Cavaleiros do Zodíaco

Imagem: Divulgação/Toei

Apontado por muitos como um dos grandes responsáveis pela ascensão dos animes na TV brasileira, o desenho “Os Cavaleiros do Zodíaco” passou na Rede Manchete nos anos 90 e até hoje tem muitos fãs espalhados pelo Brasil. Hoje você pode assistir à série na Netflix, Amazon Prime Video e Crunchyroll.

“Os Cavaleiros do Zodíaco” narra a vida de um grupo de cinco jovens guerreiros que devem proteger Saori Kido, a reencarnação de Atena, deusa grega da sabedoria. Para isso, eles usam a energia interior e do cosmos, além de suas armaduras inspiradas em constelações e na mitologia grega.

3 – Naruto

Imagem: Reprodução

“Naruto” é um dos grandes fenômenos de anime no Brasil. Assim como “Dragon Ball Z” e “Os Cavaleiros do Zodíaco”, ele ganhou produtos nas lojas e reconhecimentos até de quem não acompanhou os episódios da série na TV aberta.

Falando de transmissão televisiva, a obra chegou ao Brasil em 2007 primeiramente na Cartoon Network, um canal por assinatura. No entanto, não demorou muito para começar a ser exibido na TV aberta, pois no mesmo ano ele começou a passar no SBT, dentro do Bom Dia & Cia.

“Naruto” traz as aventuras de Naruto Uzumaki, um jovem órfão que mora na Aldeia da Folha e tem o grande sonho de se tornar o quinto Hokage, o maior guerreiro e governante da vila. Quando ele faz a sua graduação como ninja, descobre que tem um demônio raposa dentro de si, pois seu pai, o quarto Hokage, o colocou no próprio filho quando a criatura ameaçava destruir a Aldeia da Folha, sacrificando a própria vida.

Junto de seus amigos, principalmente Sasuke, Sakura e o mentor Kakashi Hatake, ele busca ser o maior ninja e combater todos que tentam fazer mal à sua cidade. Quer assistir ao anime? Acesse a Netflix, Crunchyroll ou Amazon Prime Video.

4 – Pokémon

Divulgação: The Pokémon Company

Em 1999, no programa infantil Eliana & Alegria, estreou um anime que veio a se tornar um dos mais famosos do Brasil. Trata-se de “Pokémon“, que atualmente pode ser assistido na Netflix e Amazon Prime Video.

Na série, Ash Ketchum, um menino de 10 anos, inicia uma trajetória ao lado do seu Pikachu em busca de um grande sonho: ser um Mestre Pokémon. Assim, ele e seu parceiro passam por diversas aventuras.

5 – Yu-Gi-Oh!

Imagem: Konami/Divulgação

Transmitido na TV Globinho, pela Globo, “Yu-Gi-Oh!” rapidamente caiu nas graças da garotada. O sucesso foi tamanho, que ele também se tornou um jogo, com uma versão física das cartas, mobilizando crianças e pré-adolescentes para a realização de grandes duelos.

O anime narra a vida de Yugi Muto, um menino que consegue completar um artefato egípcio conhecido como o Enigma do Milênio e assim adquire um espírito ancestral chamado de Faraó. Juntos, eles se transformam em grandes jogadores de Mestres do Duelo, um jogo de cartas idealizado por Maximillion Pegasus, um vilão que sequestra o avô de Yugi para fazê-lo participar do torneio Reino dos Duelistas. Assim, o garoto aceita o desafio.

Quer assistir no Streaming? O anime está disponível na Netflix.

6 – Digimon

Imagem: Reprodução/Toei Animation

No dia 3 de julho de 2000, na TV Globo, estreava um anime que veio a fazer muito sucesso no Brasil, “Digimon”. O desenho japonês traz a histórias de crianças e adolescentes levados a um mundo digital onde há criaturas fantásticas. Cada temporada trazia um grupo diferente de escolhidos para novas aventuras.

A série pode ser assistida atualmente no Globoplay, Crunchyroll e Amazon Prime Video.

7 – Monster Rancher

Monster Rancher – Imagem: Captura de tela/Prime Video

Outro sucesso nas manhãs da Globo foi o “Monster Rancher”, que estreou nos anos 2000 e ganhou o apelido de ‘clone de “Pokémon”. Sua narrativa era focada em um mundo onde monstros deveriam ser criados e treinados em ranchos para, posteriormente, protagonizar grandes duelos em arenas. Atualmente a produção pode ser assistida no Amazon Prime Video.

Outro ponto importante a ser destacado é que esta obra foi baseada na franquia de videogames de mesmo nome. Na trama, Genki, uma criança viciada em videogames que ganha um novo jogo não disponível no mercado como um prêmio após vencer uma competição.

No entanto, o jogo transporta Genki para um universo repleto de monstros que saem de discos. Então, junto com uma menina chamada Holly, ele faz amizade com diversos monstros.

8 – Street fighter II Victory

Anime Street Fighter II Victory – Imagem: Captura de tela/Apple TV

Uma releitura incrível do jogo Street Fighter, com diversas alterações da obra original, “Street fighter II Victory” passou no SBT na década de 1990. Atualmente ele está disponível no Amazon Prime Video e Apple TV.

Na obra, Ryu e seu amigo Ken são fãs de artes marciais e rodam o planeta procurando aprender novas técnicas. Assim, vivem diversas aventuras e aprimoram os seus conhecimentos.

9 – Sailor Moon

Sailor Moon via Toei Animation/reprodução

Muito parecido com “Os Cavaleiros do Zodíaco”, “Sailor Moon” foi uma aposta da TV Manchete em abril de 1996 para ganhar ainda mais audiência. Mesmo sem alcançar o mesmo sucesso de “Os Cavaleiros do Zodíaco”, a série animada conquistou muitos fãs no Brasil. Atualmente é possível assisti-la no Crunchyroll, Amazon Prime Video e Netflix.

A narrativa conta a trajetória de Usagi Tsukino, ou Serena Tsukino, como é chamada no Brasil. Ela é uma garota de 14 anos que encontra uma gata chamada Luna, que tem a incrível habilidade de falar.

Então, a menina descobre que, na verdade, o animal é uma das guerreiras do reino da Lua. Dessa forma, apenas com a pronúncia de algumas palavras mágicas, Serena consegue se transformar em Sailor Moon, uma heroína que tem como objetivo defender a Terra de vilões poderosos.

10 – Super Campeões

Super Campeões – Imagem: Reprodução/Studio Comet

No dia 15 de setembro de 1997, tendo como impulso a chegada da Copa do Mundo de 1988 chegando, a TV Manchete trouxe o anime “Super Campeões” para tentar ganhar ainda mais audiência. Porém, o anime só atingiu o sucesso em 2006, quando foi exibido no TV Kids, programa infantil da RedeTV!. Hoje em dia é possível assisti-lo no Amazon Prime Video.

Na história, Tsubasa Ozora ou Oliver Tsubasa, como é chamado no Brasil, é um jogador de futebol com incríveis habilidades. Ao se juntar aos seus amigos da escola onde estuda, ele precisa enfrentar diversos obstáculos para chegar a carreira profissional no esporte.

O post 10 animes que já passaram na TV aberta e deixaram saudades apareceu primeiro em Olhar Digital.