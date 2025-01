Nos últimos dez anos, o universo do entretenimento foi marcado por diversos filmes e séries que deixaram um legado significativo na cultura popular. São produções que quebraram paradigmas e redefiniram gêneros. A última década realmente trouxe à tona histórias memoráveis.

Este período não apenas revelou talentos e impulsionou grandes carreiras, mas também consolidou plataformas de streaming como potências da indústria audiovisual. Através dessas obras, novos públicos foram conquistados e narrativas inovadoras passaram a dominar as telas.

10 filmes e séries que completam 10 anos em 2025

O impacto dessas produções vai além do entretenimento; elas ajudaram a moldar conversas sociais, influenciaram debates culturais e abriram espaço para maior diversidade na representação. Alguns títulos trouxeram reflexões profundas sobre questões universais, enquanto outros entregaram aventuras e histórias que marcaram géneros como ficção científica, drama e muita comédia.

Pensando nisso, o Olhar Digital elaborou uma lista com dez títulos memoráveis que, mesmo uma década após seus lançamentos, permanecem em alta. Portanto, prepare-se para relembrar ou conhecer melhor essas produções que seguem conquistando públicos ao redor do mundo.

1. A Incrível História de Adaline

Este drama romântico surpreendeu críticos e espectadores com sua abordagem única sobre a imortalidade. Blake Lively, em um de seus papéis mais marcantes, interpretou Adaline com uma mistura de fragilidade e força que conquistou o público.

A produção chamou atenção também pela cinematografia elegante e pela trilha sonora envolvente, que complementam a atmosfera nostálgica da narrativa. O filme ainda destaca temas como solidão, sacrífícios e a complexidade dos laços humanos.

Sinopse: Adaline Bowman (Blake Lively) nasceu no início do século XX e viveu uma vida comum até sofrer um acidente que alterou o rumo de sua existência: ela parou de envelhecer. Agora, com a aparência permanente de 29 anos, Adaline vive de maneira discreta, evitando, portanto, criar vínculos para proteger seu segredo. Porém, tudo muda quando ela conhece Ellis Jones (Michiel Huisman), um filantropo carismático que desafia suas convicções e a faz repensar os riscos e as recompensas do amor.

Onde assistir: Prime Vídeo

2. Scream Queens

Criada por Ryan Murphy, a mesma mente por trás de “American Horror Story”, “Scream Queens” combina humor ácido e elementos de horror em um formato inovador. A série é uma sátira ao universo das irmandades universitárias e dos clichês de filmes slasher.

Além disso, com um elenco estelar, incluindo Emma Roberts, Jamie Lee Curtis e Lea Michele, a produção conquistou um público fiel e se destacou pelo figurino extravagante e diálogos memoráveis, além de revelar reviravoltas inesperadas.

Sinopse: Em 1995, um crime misterioso abala a irmandade Kappa Kappa Tau, na Wallace University, e permanece sem solução. Anos depois, Chanel Oberlin (Emma Roberts), a presidente atual da irmandade, enfrenta uma crise quando a reitora Cathy Munsh (Jamie Lee Curtis) decreta que qualquer garota pode se juntar ao grupo. Assim, em meio ao caos, um serial killer mascarado conhecido como Demônio Vermelho inicia uma onda de assassinatos no campus, transformando a convivência entre as integrantes da irmandade em uma batalha pela sobrevivência.

Onde assistir: Disney+

3. Que Horas Ela Volta?

Este premiado drama brasileiro dirigido por Anna Muylaert trouxe à tona discussões importantes sobre desigualdade social e relações familiares. Regina Casé, em uma atuação impecável, deu vida à personagem Val, conquistando prêmios internacionais e aclamação da crítica. O filme foi selecionado como representante do Brasil para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, solidificando sua relevância no cenário cinematográfico global.

Sinopse: Val (Regina Casé) é uma empregada doméstica que deixou sua filha Jéssica no interior de Pernambuco para trabalhar em São Paulo. Treze anos depois, Jéssica decide visitar a mãe enquanto se prepara para o vestibular. Então, hospedada na casa dos patrões de Val, sua presença abala as regras implícitas da casa e expõe as dinâmicas de poder que regem essas relações. Entre tensões e reflexões, o filme explora a luta por dignidade e os laços que conectam gerações.

Onde assistir: Netflix

4. O Hipnotizador

Esta série latino-americana é baseada na HQ homônima e se destaca por sua narrativa intrigante. Com produção bilíngue (espanhol e português), “O Hipnotizador” cativou audiências com sua estética única e performances intensas, especialmente a de Leonardo Sbaraglia no papel principal. O enredo explora temas de redenção, mistério e a mente humana, trazendo uma abordagem original ao gênero.

Sinopse: Arenas (Leonardo Sbaraglia) é um hipnotizador que sofre de insônia crônica devido a um trauma do passado. Ele usa suas habilidades para ajudar pessoas a enfrentarem seus próprios demônios, enquanto tenta resolver o mistério de sua própria vida. Em um mundo de sombras e segredos, Arenas mergulha fundo nas mentes das pessoas, mas descobre que algumas memórias deveriam permanecer enterradas.

Onde assistir: Max

5. Divertida mente

Esta animação da Pixar foi aclamada por sua abordagem sensível e criativa sobre as emoções humanas. Ganhadora do Oscar de Melhor Animação, “Divertida mente” equilibra humor e emoção, proporcionando uma experiência única para todas as idades. Assim, com elenco de vozes talentoso e uma narrativa inovadora, o filme explorou temas como crescimento, mudança e aceitação.

Sinopse: Na mente da jovem Riley, cinco emoções – Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho – controlam suas reações ao mundo. Quando Riley se muda para uma nova cidade, a confusão interna gera um caos emocional. Alegria e Tristeza embarcam em uma jornada para restaurar o equilíbrio, enquanto Riley aprende a valorizar todas as suas emoções, mesmo as mais difíceis.

Onde assistir: Disney+

6. Sense8 (Netflix)

Criada pelas irmãs Wachowski e J. Michael Straczynski, “Sense8” tornou-se um marco pela diversidade de seus personagens e pela representação global. Filmada em várias partes do mundo, a série abordou temas como identidade, conexão humana e liberdade. Apesar de seu cancelamento precoce, “Sense8” conquistou uma base de fãs apaixonados, que lutaram por um final digno para a série.

Sinopse: Oito desconhecidos de diferentes partes do mundo descobrem que estão mental e emocionalmente conectados. Enquanto exploram suas habilidades compartilhadas, eles enfrentam uma organização secreta que busca capturá-los. Assim, unidos por um vínculo inexplicável, eles aprendem a confiar uns nos outros para sobreviver e proteger seus entes queridos.

Onde assistir: Netflix

7. Jogos Vorazes: A Esperança – O Final

Concluindo a épica saga baseada nos livros de Suzanne Collins, este filme trouxe uma despedida emocional e impactante para os fãs. Jennifer Lawrence entregou uma performance poderosa como Katniss Everdeen, enquanto os efeitos visuais e a narrativa tensa garantiram um final memorável. A trilha sonora, incluindo a icônica “The Hanging Tree”, também deixou sua marca.

Sinopse: Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) lidera a rebelião contra a opressora Capital em uma batalha final pela liberdade. Com aliados leais ao seu lado, ela enfrenta desafios inimagináveis, enquanto tenta proteger aqueles que ama e encontrar um futuro melhor para todos os distritos.

Onde assistir: Prime Video

8. Vis a Vis

Esta série espanhola cativou o público com sua narrativa intensa e reviravoltas emocionantes. Muitas vezes comparada a “Orange Is the New Black”, “Vis a Vis” destacou-se por seu tom mais sombrio e dramático. As performances de Najwa Nimri e Maggie Civantos foram amplamente elogiadas, tornando a série um sucesso internacional.

Sinopse: Macarena Ferreiro (Maggie Civantos) é uma jovem ingênua que acaba na prisão após ser enganada por seu chefe. Enquanto luta para sobreviver no ambiente hostil da penitenciária, ela descobre forças e habilidades que nunca imaginou possuir. Em meio a alianças perigosas e traições, Macarena busca justiça e redenção.

Onde assistir: Netflix

9. Mad Max: Estrada da Fúria

Esta obra-prima do diretor George Miller redefiniu o gênero de ação com suas cenas de perseguição alucinantes e narrativa visual impressionante. Vencedor de seis Oscars, “Mad Max: Estrada da Fúria” destacou-se por seus efeitos práticos, design de produção e a atuação icônica de Charlize Theron como Furiosa.

Sinopse: Em um futuro pós-apocalíptico, Max Rockatansky (Tom Hardy) une forças com Furiosa (Charlize Theron) para fugir de Immortan Joe e seu exército. Em uma corrida de tirar o fôlego pelo deserto, eles enfrentam desafios mortais enquanto lutam por sua sobrevivência.

Onde assistir: Max

10. Narcos

Baseada em eventos reais, “Narcos” foi aclamada por seu retrato do narcotráfico na América Latina. Com atuações marcantes de Wagner Moura como Pablo Escobar, a série combinou drama e ação, enquanto explorava as complexas dinâmicas de poder e corrupção. “Narcos” também abriu caminho para produções internacionais ganharem destaque global.

Sinopse: A ascensão e queda de Pablo Escobar (Wagner Moura), o notório chefão do Cartel de Medellín, é narrada através das perspectivas dos agentes da DEA e do próprio Escobar. Dessa forma, entre violência, intrigas políticas e batalhas de poder, a série oferece um olhar fascinante sobre um dos períodos mais sombrios da história recente.

Onde assistir: Netflix

