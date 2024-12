Criado e apresentado pelo jornalista Geoff Keighley, o The Game Awards (TGA) se consolidou como uma das maiores celebrações da indústria dos videogames desde sua estreia em 2014. Considerado o “Oscar dos videogames”, o evento é famoso não apenas por premiar os melhores jogos do ano, mas também por surpreender o público com anúncios inesperados, trailers exclusivos e novidades de peso.

Ao longo de uma década, o TGA se tornou um verdadeiro espetáculo, atraindo milhões de espectadores ao redor do mundo e marcando o calendário dos gamers como o momento mais aguardado do ano.

Na edição de 2024, o TGA não decepcionou, entregando uma noite repleta de emoções, desde revelações impactantes até premiações controversas.

Entre os destaques, dez jogos roubaram a cena, seja por trazerem novas abordagens, reviverem franquias clássicas ou simplesmente surpreenderem o público com sua qualidade e originalidade. A seguir, confira os 10 jogos que surpreenderam no The Game Awards 2024.

10 jogos que surpreenderam no The Game Awards 2024

Project Century

A Ryu Ga Gotoku Studio, responsável por franquias como “Like a Dragon” e “Judgment”, surpreendeu a todos com o anúncio de Project Century (nome provisório). Ambientado no Japão de 1915, o jogo mistura elementos de combate de rua no estilo “Sleeping Dogs” com uma narrativa envolvente que explora as tensões sociais da época.

No trailer, o protagonista aparece enfrentando inimigos em cenários urbanos detalhados, com direito a mecânicas de artes marciais e interação com o ambiente. Ainda sem data de lançamento, “Project Century” promete ser um dos grandes destaques do estúdio nos próximos anos.

Turok Origins

Imagem: Steam/Divulgação

O retorno de Turok foi uma grata surpresa para os fãs de jogos nostálgicos. Desenvolvido pela Saber Interactive, “Turok Origins” traz de volta o universo de combate contra dinossauros, desta vez com elementos cooperativos que permitem enfrentar os gigantes pré-históricos em equipe.

Embora poucos detalhes da história tenham sido revelados, sabe-se que o jogo incluirá trajes com DNA de dinossauros, que concedem poderes únicos aos personagens. O teaser exibido no TGA mostrou cenas de ação intensa, chefes colossais e um sistema de combate que promete ser tão dinâmico quanto nostálgico.

Ninja Gaiden Ragebound

A colaboração entre a The Game Kitchen (Blasphemous) e a Dotemu resultou em “Ninja Gaiden Ragebound”, um jogo que combina ação frenética com um visual retrô em pixel art. O protagonista, Kenji Mozu, enfrenta demônios após o rompimento do véu que separa os mundos.

A jogabilidade foi descrita como uma mistura de precisão tática e combate acelerado, evocando a nostalgia dos clássicos do NES enquanto introduz novos desafios para jogadores modernos.

Split Fiction

Imagem: Epic Games/Divulgação

Josef Fares, conhecido por “It Takes Two” e “A Way Out”, revelou sua mais nova criação: “Split Fiction”. O jogo segue o estilo cooperativo de tela dividida característico do diretor, mas desta vez com um toque literário.

Em “Split Fiction”, duas escritoras são transportadas para os mundos de seus próprios livros, enfrentando desafios que refletem suas escolhas criativas. Cada personagem tem habilidades únicas que evoluem ao longo do jogo, criando uma experiência cooperativa inovadora.

Okami Sequel

Imagem: YouTube/Reprodução

O anúncio de uma sequência para “Okami” foi um dos momentos mais emocionantes do TGA 2024. O teaser mostrou Amaterasu revitalizando um mundo sombrio com seu poder de criar vida. Embora o título ainda não tenha nome oficial, a presença de Hideki Kamiya no projeto garantiu aos fãs que a essência do jogo original será mantida.

Com uma direção de arte deslumbrante e promessas de mecânicas inovadoras, a sequência de “Okami” tem tudo para encantar uma nova geração de jogadores.

Onimusha: The Way of the Sword

Imagem: PlayStation/Divulgação

Outro grande momento da Capcom no The Game Awards 2024 foi o retorno da franquia Onimusha. “The Way of the Sword” levará os jogadores ao período Edo, em que o samurai com a Manopla Oni precisa enfrentar o demônio Genma para salvar a cidade de Quioto.

O jogo combina elementos clássicos da franquia com gráficos modernos e mecânicas de combate atualizadas, prometendo uma experiência imersiva tanto para veteranos quanto para novatos.

Project Robot

Imagem: YouTube/Reprodução

Fumito Ueda, criador de “Shadow of the Colossus” e “The Last Guardian”, apresentou “Project Robot”, um jogo que combina emoção e escopo grandioso. No teaser, vemos um jovem escalando um robô colossal em um cenário desolado, enfrentando desafios que remetem às temáticas de isolamento e superação típicas do diretor.

Embora poucos detalhes tenham sido revelados, o jogo promete entregar uma experiência única e emocionante, característica das obras de Ueda.

Intergalactic: The Heretic Prophet

A Naughty Dog surpreendeu no The Game Awards 2024 com o anúncio de sua nova IP, “Intergalactic: The Heretic Prophet”. Inspirado no universo retrofuturista de “Cowboy Bebop”, o jogo mistura elementos de ficção científica e narrativa cinematográfica, marcantes do estúdio.

Os jogadores assumem o papel de um caçador de recompensas em um universo vasto e cheio de perigos, com gráficos impressionantes e mecânicas de combate inovadoras que prometem elevar o padrão de qualidade da indústria.

The Witcher 4

A CD Projekt Red finalmente revelou mais detalhes sobre “The Witcher 4”, confirmando que Ciri será a protagonista desta nova aventura. O trailer exibido no The Game Awards mostrou cenários impressionantes e deixou os fãs ansiosos por mais informações sobre a narrativa.

Embora ainda não haja data de lançamento, o anúncio foi suficiente para colocar o jogo entre os mais aguardados do público.

Astro Bot – Game of the Year

AstroBot/ Imagem Reprodução Playstation

A maior surpresa da noite foi o reconhecimento de “Astro Bot” como Jogo do Ano no TGA 2024. Apesar de uma concorrência acirrada, o título da Japan Studio impressionou com sua criatividade, mecânicas inovadoras e charme irresistível.

Embora muitos esperassem que “Black Myth: Wukong” levasse o prêmio, “Astro Bot” conquistou o coração dos jurados e provou que jogos acessíveis e bem executados podem superar produções grandiosas.

Quantas indicações tiveram no The Game Awards 2024? Na edição de 2024 a lista de indicados conta com 96 nomes, que incluem jogos, atores, equipes e produtos derivados dos videogames, distribuídos em diversas categorias, incluindo Melhor Jogo do Ano, Melhor Direção, Melhor Jogo Independente, e outros prêmios técnicos e artísticos.

O The Game Awards 2024 reafirmou seu papel como o maior palco de celebração e inovação da indústria dos videogames. Seja revivendo clássicos ou apresentando novas abordagens, os jogos destacados no TGA 2024 representam o que há de melhor e mais empolgante na indústria. Resta agora aguardar pelos lançamentos e pelo impacto que cada um desses títulos causará entre os jogadores.

