10 séries e filmes imperdíveis que estreiam em janeiro

O ano virou e os amantes de séries e filmes podem comemorar a chegada de novas produções. Em janeiro, mês de férias escolares, os cinemas e os serviços de streaming recebem novidades. Entre os destaques, estão a cinebiografia de Maria Callas, o novo longa da Turma da Mônica e a segunda temporada da série Ruptura.

O Metrópoles selecionou 10 estreias nos cinemas e nos streamings. Confira:

Cinema

Chico Bento e a Goiabeira – 9 de janeiro

A nova produção do universo criado por Maurício de Sousa vai se focar em Chico Bento, que será vivido pelo ator mirim Isaac Amendoim.

Seguindo a tradição dos gibis, Chico Bento vai defender a goiabeira de Nhô Lau (Luis Lobianco) das garras de Dotô Agripino (Augusto Madeira) e seu filho, o pequeno Genesinho (Enzo Henrique).

Maria Callas – 16 de janeiro

Angelina Jolie vai viver a famosa cantora de ópera em uma cinebiografia. A produção acompanha o período em que Maria Callas se muda para paris depois de viver uma vida pública tumultada.

O longa, dirigido por Pablo Larraín (Spencer, Jackie e O Conde), ainda reimagina os últimos dias da artista.

Conclave – 23 de janeiro

O filme é um thriller político em uma eleição para lá de tensa:a escolha de uma novo papa. A trama acompanha o cardeal Lawrence (Ralph Fiennes), que entra em disputa com colegas para eleger o mais alto cargo da Igreja Católica.

Prime Vídeo

Imparável – 16 de janeiro

O filme, com Jennifer Lopez e Jharrel Jerome (Moonlight: Sob a Luz do Luar), é baseado na inspiradora história real de Anthony Robles, que nasceu com apenas uma perna, e se tornou campeão de wrestling.

Missão Porto Seguro – 17 de janeiro

A comédia nacional apresenta Denise (Giovana Lancelotti), uma policial que vai se infiltrar em uma viagem de formatura para desvendar uma organização criminosa.

Netflix

Ilhados com a Sogra – 2ª temporada – 2 de janeiro

O reality show apresentado por Fernanda Souza volta para uma nova temporada. Seis família vão para uma ilha com a sogra e enfrentarão dilemas de convivência na disputa pelo prêmio.

De Volta à Ação – 17 de janeiro

No filme, Emily (Diaz) e Matt (Foxx) deixaram de ser espiões da CIA para começar uma família. Agora, muitos anos depois, eles voltam ao mundo da espionagem após terem a identidade revelada.

Apple TV+

Ruptura – 2ª temporada – 17 de janeiro

A série retorna para contar o que aconteceu com os cinco funcionários da Lumen, após os eventos da primeira temporada. Mark (Adam Scott) vai conseguir resolver o mistério em torno das ações da empresa?

Disney+

Canina – 24 de janeiro

Baseada no livro de Rachel Yoder e estrelado por Amy Adams (A Chegada, Trapaça), o filme acompanha uma mulher (Adams) que decide fazer uma pausa na sua carreira para se tornar mãe e dona de casa, mas logo sua nova vida doméstica dá um giro surreal.

Paradise – 28 de janeiro

A série se passa em uma comunidade serena habitada por algumas das pessoas mais proeminentes do mundo. Mas esta tranquilidade é abalada quando ocorre um assassinato chocante e se inicia uma investigação de alto risco.