10 vídeos da Cátia Damasceno para abrir sua cabeça sobre sexo

Conhecida pelo bom-humor e pela forma descontraída de compartilhar informação sobre relacionamento e sexualidade, Cátia Damasceno é um fenômeno na internet. Com 10,6 milhões de inscritos no Youtube, a sexóloga fala de forma clara e transparente sobre temas que, ainda hoje, são considerados tabus por muitas pessoas.

Principal atração do Metrópoles Talks, que será realizado em 5 de dezembro, no auditório principal do Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF), a palestrante irá compartilhar os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e histórias com as quais muitas pessoas se identificam. Os ingressos custam a partir de R$ 70 no site da Bilheteria Digital.

Damasceno também é autora do best-seller Bem Resolvida e idealizadora do programa Mulheres Bem Resolvidas, que trabalha os aspectos físicos, emocionais e relacionais. Mais de 500 mil mulheres já assistiram aos cursos e treinamentos promovidos pela palestrante.

Comprar ingressos

Especialista em falar sobre sexualidade, relacionamento, autoestima e empreendedorismo feminino em linguagem simples, ela alcança todas as faixas etárias e sociais.

​Para entender um pouco mais os pontos de vista da sexóloga, selecionamos 10 vídeos em que ela traz insights que nos fazem abrir a cabeça sobre uma das coisas que o ser humano mais aprecia nesta vida: sexo e tudo envolvido a ele.