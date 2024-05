11º Festival Sabores de Teixeira é lançado e gera expectativas positivas para economia

Inscrições foram abertas durante o evento de apresentação da proposta aos empresários

Com o tema “O Grande Encontro”, a 11ª edição do Festival Gastronômico de Teixeira de Freitas foi apresentada aos empresários na última sexta-feira (10). Este é o evento do setor gastronômico mais aguardado entre a sociedade teixeirense e, neste ano, irá acontecer de 27 de junho a 14 de julho, reunindo estabelecimentos gastronômicos, chefs e produtores rurais com uma homenagem aos encantos da culinária Baiana, Mineira e Capixaba.