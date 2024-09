14 anos depois, Lula é recebido por militância petista em Goiânia

Goiânia – Após mais de 14 anos sem ir à capital goiana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi recebido na cidade sob aplausos da militância. Ele participou do lançamento do BRT Norte-Sul, que teve as obras iniciadas ainda em 2015, e teve investimento de mais de R$ 140 milhões do governo federal. O transporte começou a circular no último sábado (31/8). O investimento total ultrapassa os R$ 320 milhões.

A recepção ao chefe do Executivo ocorreu em uma estrutura montada na Praça do Trabalhador, na antiga estação ferroviária de Goiânia. Apesar do clima seco e quente, com mais de 30°C, o público simpático ao petista compareceu. Sob gritos e músicas, Lula foi festejado por estudantes, servidores públicos e apoiadores presentes no evento.

Na mesma cerimônia, foram lançadas as pedras fundamentais de três novos campi de institutos federais de Cavalcante e de Quirinópolis, do Instituto Federal (IF) de Goiás; e de Porangatu, do IF Goiano, anunciadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

Antes do evento começar, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estiveram no evento, mas sob os gritos de “tira”, foram escoltados até a saída.

No evento, Lula interviu pelo secretário municipal de Governo, Jovair Arantes, que foi vaiado e chamado de golpista pelos militantes. O presidente pediu que ele fosse respeitado, pois estava no palco representando uma instituição e havia sido convidado pela Presidência da República.

Influência bolsonarista

Não é por acaso que o petista tenha evitado ir a Goiânia até quase o fim de seu segundo ano de mandato, ainda que seja a capital mais próxima de Brasília (cerca de 200 km de distância). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é muito popular na cidade, onde teve grandes votações nas suas candidaturas à presidência.

Para se ter ideia, nas eleições nas quais Lula e Bolsonaro disputaram diretamente, o ex-presidente venceu com folgas. Em 2022, no primeiro turno, Bolsonaro teve 56,09% e Lula chegou a 33,08%. No segundo turno, a diferença foi ainda maior: 63,95% a 36,05%.

As idas de Bolsonaro na capital goiana, mesmo após ter sido derrotado por Lula, são marcadas por grande mobilização popular.

Última visita

A última visita de Lula a Goiânia aconteceu no final do segundo mandato como presidente, em 2010. Na época, o petista inaugurou 2.400 habitações do Minha Casa, Minha Vida, no Jardim Cerrado.

Durante a campanha de 2022 houve expectativa do petista retornar a Goiânia, em agenda de campanha. Porém, a visita acabou ficando a cargo do ex-governador de São Paulo e atual vice-presidente, Geraldo Alckmin. Já eleito, Alckmin esteve cinco vezes em Goiás desde que assumiu o cargo. Lula, cancelou três agendas desde que foi eleito.