19⁰ BPM e Cipe Central desarticulam laboratório de refino de cocaína em Jequié

Um laboratório de refino de cocaína foi desarticulado, na manhã desta quarta-feira (1), por policiais do 19⁰ Batalhão da Polícia Militar (BPM/Jequié) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central, na zona rural de Jequié.

No local, onde dois homens realizavam o preparo das drogas para a venda, foram apreendidos 57 tabletes de maconha, três de cocaína, nove vasilhas com crack, três prensas hidráulicas e material utilizado para embalar os entorpecentes. Um veículo Fiat Uno e uma motocicleta também foram encontrados.

De acordo com o capitão Leonardo da Silva Oliveira, comandante da 1ª Companhia do 19⁰ BPM, a dupla foi surpreendida pelas equipes e reagiu à prisão.

“O laboratório ficava escondido em um local de difícil acesso, sem sinal. Eles reagiram à voz de prisão, entraram em confronto com as equipes e não resistiram. Encontramos com eles uma pistola Glock 380 e um revólver calibre 38”, detalhou.

A descoberta é fruto de troca de informações entre o Setor de Inteligência da PM e o Núcleo de Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Essa é uma das ações realizadas em Jequié, nesta quarta-feira, com foco na redução das mortes violentas na cidade. Desde o início da manhã, várias operações são realizadas no município, coordenadas pela Secretaria da Segurança e executadas pelas Polícias Militar e Civil.

O material apreendido foi apresentado na sede do 19ª Batalhão da PM.

