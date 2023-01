1ª avaliação de futebol ocorreu nos dias 14 e 15 em Teixeira de Freitas; veja fotos

1ª avaliação de futebol no Estádio Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

No último final de semana, ocorreu a 1ª avaliação de futebol nas categorias Masculino e Feminino no sábado e domingo, respectivamente, no Estádio Municipal de Teixeira de Freitas. Realizado pela DS Sports e com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, o evento reuniu diversos jovens do município e região.

“As avaliações são recursos essenciais para captar novos talentos que poderiam passar despercebidos, capacitando eles para enxergar o futebol enquanto uma realidade próxima e benéfica para a vida de cada um”, comentou Jorge Souza, Diretor de Esporte do município.



Samuel Santos, de 15 anos, participou da avaliação na posição de goleiro, e ressaltou as altas expectativas durante o evento: “quero ter um bom jogo com a equipe, dar o meu melhor lá no campo e conseguir a vitória. Se eu conseguir alcançar o nível profissional, quero retribuir a todos que me ajudaram e acreditaram no meu sonho; principalmente minha mãe e meu professor de futebol”.



Dentre os aprovados na “peneira”, estão quatro alunos do projeto Esporte Educacional, da Secretaria de Esporte e Lazer: Jean Saulo Yamane Adolfo, Rian Hortêncio Sales, Adriel Sander Rocha e Ícaro Silva de Souza. “A aprovação dos nossos alunos é um retorno maravilhoso do nosso trabalho. Isso mostra a importância do incentivo ao esporte teixeirense na formação dos jovens enquanto atletas e, principalmente, enquanto seres humanos. Parabenizo aqui as professoras Edna, Luciana e Camila, que vêm fazendo um lindo trabalho no futebol de base do nosso município”, comemorou Sandra Drago, secretária da pasta.

