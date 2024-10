1ª prefeita mulher eleita de Formosa aposta em uma gestão transparente

Simone Ribeiro (PL) será a primeira mulher a assumir a prefeitura de Formosa. Com 23.319 votos, Simone conquistou 41,44% da preferência dos eleitores no último domingo (6/10). Diante de um novo desafio, a prefeita ressaltou, em entrevista ao portal e à Rádio Metrópoles, os principais compromissos assumidos na campanha, as prioridades em execução e os planos políticos.

A nova prefeita ressaltou que deve investir em transparência durante o mandato. Segundo ela, está sendo montado um gabinete para a transição, que vai auxiliar nas mudanças da gestão. Simone entrou fazendo oposição ao governo atual do município.

“O povo escolheu nas urnas fazer mudança”, destacou. A prefeita reforçou que vai dialogar com todos os partidos e pretende arrecadar investimentos estaduais e federais para investir na cidade.

Infraestrutura rural

A prefeita reforçou o compromisso em levar dignidade às pessoas que moram nas áreas rurais. “Queremos levar limpeza, desenvolvimento, o zelo, saneamento básico, água para toda nossa sociedade”, acrescentou. “É uma questão de necessidade básica para as pessoas, mas também para o grande produtor rural. Nós temos pessoas em Formosa com renda alta, mas que parentes vão visitar e se surpreendem com a falta de infraestrutura”, completou.

Simone destacou os projetos que fez como vereadora no período de 2021 a 2024, que apostou no desenvolvimento de pequenos produtores e na agricultura familiar no município. “Eu sou uma representante do agro em Formosa.

A prefeita garantiu que terá uma secretaria de agricultura técnica, com profissional da área, mas que tenha um viés humano para garantir a assistência aos produtores rurais. “O meu engenheiro agrônomo que vai assumir a pasta da agricultura familiar tem que ter sensibilidade e entender o pequeno e o médio produtor rural”.

Segurança pública

De acordo com o Atlas da Violência, Formosa é a 105ª cidade mais violenta do Brasil. A prefeita eleita prometeu criar uma superintendência da segurança pública para aumentar a integração das corporações no atendimento às pessoas.

“Precisamos também trazer a comunidade para apresentar as demandas. É perigoso porque falta energia, por exemplo. Então nós vamos atrás dessa iluminação, dessa infraestrutura. Também vamos atrás de uma de recursos para equipar a polícia”, acrescenta.

A prefeita ainda pretende implementar a Casa da Mulher Brasileira em Formosa, para fortalecer a segurança pública em casos de violência de gênero.

Saúde

Outro desafio que a prefeita vai encarar é em relação à saúde do município, que tem enfrentado um aumento de casos da mortalidade infantil, conforme indica dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A prefeita se comprometeu a nomear apenas quadro técnico para a pasta.

“Quando eu digo gestão de choque, nós vamos ter realmente uma pessoa que entenda da saúde pública para a gente minimizar esse impacto. Nós vamos austeramente agir nas pasta da saúde com toda certeza e montar um conselho, um conselho para ouvir todas as 17 Unidades Básicas de Saúde, as policlínicas estadual e municipal”, completou.

A prefeita ressaltou que pretende investir em saúde mental e, segundo ela, Formosa conta apenas com um psiquiatra em todo município.

Grilagem

Um outro ponto que foi reforçado na entrevista é a situação da grilagem de terras, que foi alvo de uma operação do Ministério Público de Goiás no ano passado envolvendo nomes de secretarias e de vereadores. “A gente vai dar transparência e isso vai respaldar esse tipo de operação e vamos andar junto com o MP e os órgãos de controle”.

Para ela, é necessário ainda fazer um levantamento das áreas para resolver a questão fundiária, entregando escritura para os moradores e, assim, garantir a segurança jurídica. “Assim a gente vai inibir quem faz a coisa errada”, concluiu.

Quem é Simone Ribeiro

Nascida em Formosa, Simone Ribeiro se formou em psicologia e atuou na profissão por doze anos. Foi uma novata na política em 2020, quando se elegeu vereadora no município pelo PSL.

Na estreia ao concorrer para prefeitura, Simone Ribeiro também conquistou o cargo, sendo a primeira mulher a gerir o comando do município. Simone Ribeiro se declara como preta e cristã.

Na campanha, Simone prometeu desenvolver um programa de atendimento domiciliar à saúde, com foco em áreas carentes e na zona rural do município.

Simone também garantiu instituir uma unidade de controle de zoonoses e programa de castração dos cães e gatos de rua. O vice-prefeito eleito é Ramos Somar (PSD).