2 pastores e 1 padre assinam PEC do fim da jornada 6×1; saiba quem

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da jornada de trabalho 6×1 e a implantação de um modelo de descanso semanal de dois dias tem conquistado apoio de diferentes setores no Congresso. Entre os 134 deputados que já assinaram a proposta, destacam-se representantes religiosos como o pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), o pastor Sargento Isidório (AVANTE-BA) e o padre João (PT-MG), mostrando um compromisso em comum para debater melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros.

A PEC, liderada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), sugere reduzir a jornada semanal de 44 para 36 horas, sem alterar o limite diário de oito horas de trabalho. O objetivo é possibilitar escalas mais flexíveis, como o modelo 4×3, no qual o trabalhador teria quatro dias consecutivos de trabalho seguidos por três de descanso. Com a mudança, busca-se uma nova estrutura que privilegie o bem-estar, o convívio familiar e a saúde mental dos trabalhadores, alinhando o Brasil com tendências internacionais.

Por outro lado, alguns parlamentares evangélicos conservadores e conhecidos por sua base religiosa não assinaram a proposta. Entre eles estão Marco Feliciano (PL-SP), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Pastor Eurico (PL-PE), Cezinha de Madureira (PSD-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG). Esses deputados, alinhados com pautas conservadoras, optaram por não aderir à PEC, surpreendendo parte de seus eleitores que esperavam apoio em pautas de bem-estar dos trabalhadores.

A PEC ainda precisa alcançar o número necessário de assinaturas para avançar no Congresso, mas a adesão de líderes religiosos como Vieira, Isidório e padre João reforça o apoio crescente a uma mudança significativa nas leis trabalhistas brasileiras.

