2° turno da Série A: Vitória chega a 8ª melhor campanha, uma posição acima do Bahia

Da água para o vinho. A famosa expressão popular se aplica ao Vitória nos dois turnos da Série A do Campeonato Brasileiro. Após uma primeira metade de Brasileirão com apenas 15 pontos em 19 jogos, o Leão já soma 17 pontos no 2° turno, restando oito partidas para o fim da competição. A reação coloca o Rubro-Negro na atual 16ª colocação geral, com 32 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

Comandado por Thiago Carpini, que assumiu a equipe na 7ª rodada, após Léo Condé deixar o clube com quatro derrotas e um empate nas cinco primeiras partidas do certame (o jogo contra o Cuiabá pela 2ª rodada foi adiado), o Vitória venceu cinco, empatou duas e perdeu quatro jogos no 2° turno até agora, totalizando 51,52% dos pontos, quase o dobro dos 26,31% da 1ª metade da competição.

O desempenho rubro-negro na metade final da Série A só está menor do que Palmeiras (24 pontos), Fortaleza (23), Internacional (22), Botafogo (21), Grêmio (20), Fluminense (19) e São Paulo (18).

Abaixo do Vitória, com a 9ª melhor campanha do 2° turno, aparece o Bahia, com 15 pontos e uma campanha de quatro triunfos, três empates e quatro derrotas. No 1° turno, o Esquadrão terminou com a 7ª melhor campanha, com 31 pontos ganhos. A soma dos dois turnos credencia o time do técnico Rogério Ceni brigar por uma vaga na Libertadores. O Tricolor está no 7° lugar, com 46 pontos, três a menos que o Internacional, 6° colocado e, no momento, com o último posto de classificação para a Libertadores.