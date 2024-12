2024 chega ao fim com muitas contratações e obras entregues

Todo fim de ano é tradição fazer um balanço de como foram os meses passados e planejar as metas para o novo ciclo. E quem disse que é diferente com os governos? E olha que este GDF tem bastante avanços para comemorar, e, lógico, a população só tem a ganhar com esse empenho. Para começar, de 2019 até novembro de 2024, foram nomeados 33.038 servidores.

Desses, a grande maioria já tomou posse e entrou em exercício. Sendo que as pastas que receberam o maior número de servidores foram a Secretaria de Educação (12.790) e a de Saúde (7.827). Em seguida, estão a Polícia Militar (3.941) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (1.926). Reafirmando assim o compromisso com áreas fundamentais para a cidade.

Ganha a população, ganha o serviço público.

GDF Saúde

Outro avanço desta gestão, o plano GDF Saúde alcançou o marco de 100 mil beneficiários, entre servidores e dependentes, concretizando um dos maiores sonhos do quadro funcional distrital: a assistência suplementar à saúde.

Criado há quatro anos pelo Executivo local, o plano chega ao expressivo número mantendo o compromisso com a saúde e o bem-estar de servidores e familiares.

O plano se destaca pela excelência da rede credenciada, que conta com mais de 2 mil prestadores, com os principais hospitais, clínicas, laboratórios, associações médicas e cooperativas do DF e do Entorno.

Maior rede de proteção social do Brasil

Proteger e assegurar direitos sociais à população em vulnerabilidade social, promovendo bem-estar e dignidade para quem mais precisa, são alguns dos principais objetivos do GDF, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF). Reflexo dos esforços contínuos, a rede de proteção social brasiliense é reconhecida como a maior rede de proteção social do Brasil e segue em crescimento.

Os investimentos executados anualmente em ações e programas quase triplicaram desde a pandemia, passando de cerca de R$ 347 milhões em 2020 para R$ 935 milhões em 2023. Neste ano, novos recordes devem ser alcançados.

Isso porque a Sedes-DF inaugurou de dois restaurantes comunitários, do 32º Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Distrito Federal e o lançamento de edital que abre até 2 mil novas vagas de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua.

Inclusive, para reforçar a rede de segurança alimentar da população, esta gestão do GDF quase duplicou o valor investido no fornecimento de alimentação aos restaurantes comunitários. O montante destinado ao setor saltou de aproximadamente R$ 34,8 milhões em 2020 para R$ 67,6 milhões em 2023, chegando a R$ 93,8 milhões em setembro deste ano.

Além disso, hoje, das 18 unidades, já são 11 restaurantes no DF que atendem com a capacidade máxima, servindo café da manhã, almoço e jantar por apenas R$ 2.

Obras há anos aguardadas

Mesmo durante o período chuvoso, o GDF mantém em andamento importantes obras viárias, a exemplo do Viaduto do Jardim Botânico, liberado em novembro. Sob a coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), as intervenções, que somam um investimento de mais de R$ 190 milhões, melhoraram a mobilidade e a qualidade de vida nas regiões leste, norte, central e na zona rural, entre outras, atendendo mais de 400 mil motoristas.

Outro exemplo foi o Complexo Viário Deputado César Lacerda, no Riacho Fundo, também entregue no mês passado. São dois viadutos que, construídos em trincheiras por empresa contratada pelo DER-DF, beneficiam cerca de 100 mil motoristas que utilizam o trecho diariamente para se deslocar a outras regiões administrativas e outros estados. Com investimento de aproximadamente R$ 23 milhões, provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a nova infraestrutura gerou cerca de 150 empregos.

Além deles, aguardado há quase 30 anos pelos moradores, o Viaduto do Recanto das Emas/Riacho Fundo II foi inaugurado em março de 2023, beneficiando cerca de 80 mil motoristas diariamente. A estrutura, com investimento de R$ 30,9 milhões, criou um novo acesso ao Recanto e ao Riacho Fundo II, cidade vizinha, e também melhorou a fluidez de quem trafega no sentido Gama-Samambaia e vice-versa.

A população também recebeu a maior obra do Complexo Viário Saída Leste, o Viaduto do Itapoã/Paranoá, que conecta a DF-250 à DF-015; o Viaduto do Sudoeste foi mais um a sair do papel com investimento de R$ 24,6 milhões; e outra obra aguardada há décadas a virar realidade nesta gestão foi o Viaduto de Sobradinho, que é caminho para 70 mil motoristas todos os dias.

Prometido por muitos governos, o Túnel Rei Pelé começou, de fato, a sair do papel em 2019 em um trabalho do GDF junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para destravar o processo da obra.

O túnel em Taguatinga deixou de fazer parte do imaginário da população e se transformou numa passagem diária para mais de 135 mil motoristas. Obra do Corredor Eixo Oeste, o Túnel Rei Pelé recebeu R$ 275 milhões em investimentos e foi entregue em 5 de junho de 2023.