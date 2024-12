2024 pode ser o ano mais quente da história, aponta agência da UE

O ano de 2024 está prestes a se tornar o mais quente já documentado, com temperaturas que devem ultrapassar em 1,5 grau Celsius a média do período pré-industrial. Essa previsão é baseada em um estudo da Copernicus, a agência meteorológica da União Europeia, que aponta um aumento sem precedentes nas temperaturas globais, superando os recordes estabelecidos em 2023. De acordo com especialistas, o planeta está vivenciando um dos períodos mais quentes dos últimos 125 anos. Novembro passado foi registrado como o segunda mais quentes da história. Portugal experimentou seu novembro mais quente, com uma média de temperatura 2,69°C acima da média entre 1981 e 2010.

Este ano marcará um marco significativo, sendo o primeiro a apresentar um aumento de mais de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais. Cientistas alertam que a manutenção dessa elevação por um longo período pode trazer sérios riscos ao meio ambiente, conforme estipulado no Acordo de Paris, que busca conter o aquecimento global. Samantha Burgess, Diretora-Adjunta do Copernicus, enfatizou que os dados são claros: 2024 será o ano mais quente já registrado e o primeiro a ultrapassar a marca de 1,5°C. Ela ressaltou a necessidade urgente de implementar ações climáticas eficazes. As Nações Unidas também emitiram um alerta, indicando que a trajetória atual das políticas climáticas pode levar a um aumento médio de temperatura de 3,1°C nos próximos anos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA