2025 marca o ‘nascimento’ de uma nova geração: os bebês beta

Você já deve ter ouvido falar em Geração Z, millenials e boomers. Esses nomes são definidos por demógrafos e analistas que estudam a formação e a estruturação da nossa sociedade. Em 2025, essa lista vai aumentar.

Um dos principais especialistas da área, o doutor Mark McCrindle, acaba de anunciar que estamos prestes a presenciar o surgimento de uma nova geração: os Betas. Todos os bebês que nascerem a partir de primeiro de janeiro farão parte desse grupo.

De acordo com McCrindle, até 2035, a Geração Beta deverá representar 16% da população mundial e será responsável por 19% da força de trabalho global.

Eles também serão a primeira geração a entrar no século 22, ou seja, que chegarão vivos além do ano de 2100. E eles viverão em um mundo completamente diferente do nosso.

A tendência é que as crianças dessa nova geração tenham menos tempo de tela em relação aos jovens de hoje – Imagem: BearFotos/Shutterstock

A geração da IA e da sustentabilidade

A geração Beta vai se estender de 2025 a 2039.

Eles sucedem a geração Alfa, que nasceu entre 2010 e 2024, e a geração Z, que nasceu entre 1996 e 2009.

Segundo McCrindle, os Betas viverão em uma realidade onde o físico e o digital estarão completamente integrados.

Para eles, coisas como Inteligência Artificial e automação farão parte do dia a dia.

Essa nova geração também deve enfrentar desafios importantes relacionados às mudanças climáticas e a urbanização acelerada.

A sustentabilidade não será uma opção para eles, mas uma obrigação.

E a vantagem, segundo o especialista, é que essa geração saberá lidar bem com isso.

Filhos de millenials e de pessoas mais velhas da Geração Z, os Betas devem ter uma educação mais engajada nas questões ambientais.

McCrindle acredita que a nova geração será mais globalizada, colaborativa e focada em comunidade do que nunca.

Outra previsão do pesquisador social é que os pais da Geração Beta podem adotar uma abordagem diferente em relação ao uso das mídias sociais.

Enquanto os pais das gerações anteriores costumam utilizar as redes sociais para documentar a vida de seus filhos, os pais dessa devem evitar exposição e diminuir o tempo de tela.

As mudanças climáticas devem se tornar uma preocupação ainda maior e mais urgente para a Geração Beta – Imagem: Piyaset – Shutterstock

Por que Geração Beta?

Vale destacar que essas características não são uma regra. Podemos encontrar jovens da Geração Z que são viciados em trabalho. Ou boomers que são mais tranquilos e que acham as questões ambientais importantes.

O que os demógrafos fazem é a leitura de uma época. É tentar entender a formação de valores e comportamentos a partir do mundo ao redor. E do tipo de criação. Dos desafios. E de vários outros fatores.

Uma questão interessante trazida por McCrindle é que já sabemos o nosso da próxima geração, além dos Betas. Eles serão os Gamas.

Os bebês da Geração Beta serão filhos de adultos Millenials e da Geração Z – Imagem: Shutterstock/oatawa

A escolha por esse nome é simples: desde 2010, as gerações seguem a ordem alfabética do alfabeto grego.

“Nós os chamamos de geração Alpha e Beta para significar não apenas novas gerações, mas as primeiras gerações que serão moldadas por um mundo totalmente diferente. É por isso que mudamos para o alfabeto grego, para significar como essas diferentes gerações serão criadas em um novo mundo de integração tecnológica”, explicou o analista.

Os Gamas vão nascer entre os anos de 2040 e 2054.

As informações são da revista People.

