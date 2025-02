2025 registra o janeiro mais quente da história

Nesta quinta-feira (6), o observatório Copernicus, da União Europeia, anunciou que janeiro de 2025 se tornou o mês mais quente já registrado, com uma temperatura média de 13,23°C, superando em 1,75°C os níveis pré-industriais. Essa informação pegou os cientistas de surpresa, uma vez que esperavam um resfriamento devido ao fenômeno La Niña, que normalmente está associado a temperaturas mais baixas.

O novo recorde de janeiro de 2025 ultrapassou o anterior, que era de janeiro de 2024, quando a temperatura média foi de 13,14°C. Apesar das expectativas de um resfriamento, o aquecimento global se manteve em alta. Este mês marca o 18º em 19 meses a apresentar um aumento superior a 1,5°C em relação ao período anterior à Revolução Industrial, um patamar considerado crítico para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

A Nasa e a Organização Meteorológica Mundial também declararam que 2024 foi o ano mais quente já documentado, com uma média de temperatura 1,6°C acima da média histórica entre 1850 e 1900. Embora um único ano com aumento de 1,5°C não signifique que as metas do Acordo de Paris estejam fora de alcance, cada pequeno aumento de temperatura tem um impacto significativo sobre o meio ambiente.

Entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025, a temperatura média global ficou 1,61°C acima da média estimada para o período de 1850 a 1900. Em janeiro, a Europa registrou uma temperatura média de 1,8°C, o que representa um aumento de 2,51°C em relação à média histórica para o mês.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira