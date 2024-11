20º BBM monitora alagamentos causados pelas chuvas em Bom Jesus da Lapa

O 20º Batalhão de Bombeiro Militar (BBM) continua monitorando pontos de acúmulo de água causados pelas chuvas em Bom Jesus da Lapa, na região oeste da Bahia, e permanece em alerta para possíveis intervenções na cidade.

De acordo com informações do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, nesta quinta-feira (14), uma equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) para ajudar motoristas cujos veículos ficaram parcialmente submersos devido a um alagamento na Avenida José Carvalho Neves, no bairro Maravilha I.