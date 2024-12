27 presos se convertem no presídio e abandonam facções

O Presídio Evaristo de Moraes, localizado em Sena Madureira, no estado do Acre, tem sido palco de um trabalho religioso que há anos promove mudanças na vida de reeducandos. Com base na pregação da palavra de Deus, dezenas de detentos têm abandonado a ligação com facções criminosas e optado por seguir uma nova trajetória de vida pautada nos ensinamentos cristãos.

Na manhã desta quinta-feira (12), 27 reeducandos tomaram uma decisão que mudou o rumo de suas vidas: anunciaram publicamente o desligamento das facções e a adesão à fé cristã. Para registrar o momento, vídeos foram gravados com autorização das autoridades prisionais, sob a condução dos pastores Júnior Braga e Toim Apolinário. Essa prática atende a uma exigência do mundo do crime, que requer a gravação e a publicação do ato para oficializar a desvinculação.

Após a decisão, os convertidos são transferidos para o chamado “Bloco da Benção”, uma ala separada dos demais detentos que ainda mantêm vínculos com facções criminosas. Essa medida visa proteger os novos convertidos, proporcionando um ambiente mais seguro para sua reintegração espiritual e social.

O trabalho religioso no presídio tem alcançado um impacto importante, oferecendo uma alternativa à vida no crime. Com base no poder de transformação espiritual, o programa conduzido por líderes religiosos tem mostrado que, mesmo em meio a um cenário de restrição de liberdade, é possível encontrar esperança e uma nova direção para o futuro.

Essa iniciativa, além de transformar vidas individuais, tem o potencial de impactar positivamente a segurança pública, ao reduzir a influência das facções dentro e fora do sistema prisional.

