2ª edição da Salvador Burger Gourmet chega à última semana

Festival se encerra domingo (1/9) com participação de 50 hamburguerias e restaurantes

A 2ª edição do festival Salvador Burger Gourmet by Restaurant Week encerra no domingo, 1º de setembro, ou seja, esta é a última semana do festival que conta com a participação de mais de 50 hamburguerias e restaurantes. Então, ainda dá para aproveitar a oportunidade e se deliciar com as criações exclusivas e diferentes acompanhamentos por um valor fixo no Menu Tradicional de R$39,90 (burger + acompanhamento) – com três opções de burger + 2 opções de acompanhamento para escolha – e no Menu Plus de R$49,90 – três sugestões de burger + 2 opções de acompanhamento.

Ao adquirir o Menu Burger Gourmet, o consumidor pode adicionar uma lata de Pepsi Black ou Guaraná Antarctica Zero por apenas R$ 4,00*. É importante confirmar se o estabelecimento participa da promoção.

Todas as informações do evento como menus, valores, dias e horários de funcionamento de cada estabelecimento estão no site restaurantweek.com.br, mesma plataforma já conhecida pelos frequentadores da Salvador Restaurant Week.

Saiba mais em: www.restaurantweek.com.br e @salvadorrestaurantweek

www.burgergourmet.com.br e @burgergourmetbrasil #burgergourmet