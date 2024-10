2ª edição do Growth Awards premia especialistas do setor

Aconteceu em São Paulo a 2ª edição do Growth Awards, premiação exclusiva da Growth Conference Brasil, o maior evento de growth, marketing e vendas da América Latina.

De acordo com o idealizador do evento, Ronei Vinagre, a ideia para a premiação é valorizar o mercado que não para de crescer. “O growth está vivendo uma curva de crescimento e precisamos valorizar os profissionais que fazem tudo acontecer para que o mercado continue se desenvolvendo”, destaca.

Estiveram no palco para receber o prêmio da categoria Founder das mãos do ‘pai’ do growth hacking, Sean Ellis, Rodrigo Gianotto, do Grupo Primo, e Yago Martins, da Nalk. Martins destacou a importância das parcerias na conquista de resultados. “Fazer mídia paga e collabs alavancou bastante os resultados e isso só foi possível porque eu entendi quem era o meu ICP desde o day one”.

Na categoria Startups, dividiram o prêmio Thais Sterenberg, da Elpehan, Raissa Florence, Escola Korú e Mateus Ferrareto e Rubens Stuque, da Sofá na Caixa. Para Raíssa, “o growth desperta novas maneiras de pensar o crescimento sem muitos recursos”. Rubens Stuque, por sua vez, destacou que não havia melhor momento para receber o prêmio.

“Utilizamos a tecnologia gorwth tech para desenvolver nosso produto. A gente pensou em como fazer um problema (a questão logística da entrega de sofás) em uma solução. Tudo foi feito 100% baseado no cliente e no que ele considerava na tomada de decisão para comprar sofá. A ideia era quebrar todas as objeções”, comentou.

Na categoria Enterprise, ganharam Felipe Ivo, da Conta Azul, e Murilo Tauil, da Auto Compara-Santander. Tauil destacou a importância dessa premiação e do apoio do time para a sua carreira.”Ser reconhecido por fazer growth na área de seguros é uma honra. Gostaria de lembrar que ninguém faz nada sozinho, então, agradeço à toda a equipe e lembrar que uma liderança que apoia e participa dos testes é um diferencial importante. E eu tive isso”, comemorou.

Na categoria Agency venceram Estêvão Henriques, da Growth Team LLC, e Daniel Canton, da The Lever. Henriques destaca o desafio enfrentado. “Pegamos o e-commerce do zero e conseguimos crescer 7 dígitos em seis meses. Estou bem satisfeito com os resultados”, disse.

Últimos a subirem no palco, Henrique Caner, da RevBuilder e Fernando Vitti, da Nexforce foram os vencedores da categoria Advisor, juntamente com Giovanni Salvador, da Scient, que está fora do país e fez uma participação virtual durante a entrega do prêmio.

A premiação. Foram mais de 300 inscritos que concorreram em cinco categorias:

Founder: fundadores que criaram culturas de Growth e se destacam com cases importantes;

Enterprise: líderes de empresas médias e grandes que atingiram forte aceleração e crescimento;

Startup: empresas de Tech e SMBs que lançaram inovações disruptivas e aplicam Growth

Agency: agências com cases de crescimento altamente relevantes para seus clientes;

Advisor: consultores que lideraram projetos de crescimento expressivo para seus clientes.

Os profissionais selecionados ganharam, além da placa Growth Awards, que vai identificá-los como principais nomes de alto crescimento no Brasil, 2 anos de acesso à Área Black do evento, participação na websérie exclusiva, detalhando os projetos e mais de R$ 250k em benefícios cedidos por parceiros e mantenedores da Growth Conference.

Sobre a Growth Conference

A Growth Conference Brasil é o maior evento de Growth Hacking da América Latina. Reunimos todos os anos milhares de líderes de crescimento acelerado com o intuito de desenvolver, ampliar e potencializar a geração de negócios dentro do ecossistema de profissionais de Growth.

Nossa missão com o evento e toda a comunidade no entorno é disseminar o conhecimento do Framework e desenvolver verdadeiros profissionais com capacidade de acelerar o crescimento de suas empresas.

Este ano também lançamos a Growth News, newsletter que faz a curadoria dos melhores conteúdos, podcasts, notícias, eventos e vagas para profissionais de crescimento, além do Growth Insights, podcast oficial da Growth Conference e a GrowthPro, comunidade e plataforma de assinatura com foco em geração de conteúdos, encontros de networking e discussões para fomentar ainda mais o ecossistema.