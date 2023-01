2ª música mais ouvida atualmente de Gretchen é parceria com revelação do POP YOHAN

A rainha da internet, do rebolado e das polêmicas, Gretchen, está de malas prontas para deixar o Brasil. Mas seu mais recente lançamento, mostra que a artista ainda é muito querida. “Brilha como Ouro”, parceria com a revelação nipônica YOHAN (Yohan Tanaka) é a segunda mais ouvida atualmente no Spotify da cantora. A canção que tem tudo para ser o hit do verão: um refrão chiclete, uma melodia única e animada e uma coreografia contagiante, bateu 20 mil plays só no aplicativo.

Composta pelo próprio YOHAN e produzida por Sanvtto- que já trabalhou com Linn da Quebrada, Jup do Bairro, Cyberkills, entre outros-, a canção mistura o POP com o Pagodão Baiano, trazendo pinceladas do Oriente Médio. “É a verdadeira mistura do Brasil com o Egito (risos)”, brinca o artista. “A canção é inspirada no Carnaval Nordestino e fala sobre amores de verão! A pergunta que fica é: Será que sobrevivem ao outono?”, completa YOHAN.

Quarto lançamento do álbum “Arrasany 3.0”, a faixa conta com uma parceria de peso. “A Gretchen é uma verdadeira inspiração, como artista e como pessoa. Rainha do bumbum, do rebolado e dos memes na internet, eu a conheci sendo seu stylist em alguns projetos. Sempre muito simpática e querida, topou na hora entrar nesta aventura comigo, não teria ninguém melhor para dividir essa canção, que para mim já é um hit”, afirma.

Gretchen também se mostra animada com o lançamento. “É sempre incrível fazer qualquer trabalho com o Yohan. Tudo que ele faz é gostoso de fazer. Alto astral e único”, completa a rainha do rebolado.

“Brilha Como Ouro” também chega ao Youtube com um clipe em animação. Desenvolvida por Matheus Xavier e dirigida por YOHAN, a produção segue uma mesma linha voltada ao meio ambiente das produções já lançadas. “Tem uma mensagem voltada ao conceito do álbum que fala sobre os problemas enfrentados na Amazônia como queimadas e desmatamento. Além disso, trazemos um lado divertido para animação, afinal estamos juntos da rainha dos memes e vocês vão poder conferir um pouco disso no vídeo. A capa do single também simboliza nossos recursos naturais, nossa biodiversidade e nossa fauna. Ela representa uma Amazônia pós apocalíptica em um futuro tecnológico onde os mundos físico e digital se encontram”, finaliza YOHAN.

Bisneto de japonês, YOHAN morou no Japão por mais de quinze anos onde foi de guia turístico a modelo. Seus dois primeiros álbuns “#PopLife” e “Arrasany” tiveram grandes sucessos levando o artista para grandes apresentações como a Parada LGBTQIA+ de SP, onde cantou para mais de 100 mil pessoas. Agora, o cantor está lançando seu mais novo projeto “Arrasany 3.0” que promete muitas surpresas e parcerias bombásticas.