2ª Trilha da Mulher ocorreu no último domingo (12); veja fotos

2ª Trilha da Mulher (Foto: Wesley Morau)

No último domingo (12), ocorreu a segunda edição da Trilha da Mulher em Teixeira de Freitas. Parte do calendário de eventos de verão da Secretaria de Esporte e Lazer e da Secretaria de Meio Ambiente, a trilha propôs o incentivo à prática esportiva no mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, buscando dessa forma promover um dia especial para as mulheres, fortalecendo a autoestima e qualidade de vida.

O evento teve largada na frente do 18º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), localizado no Trevo da cidade. De cunho beneficente, ocorreu a entrega de latas de leite em pó à Casa da Criança Renascer, que foram adquiridas durante as inscrições. Camisa e medalha foram oferecidas aos participantes.

“Durante muito tempo, fomos impedidas de participar de diversas modalidades esportivas no Brasil e no mundo; foi apenas nos anos 70, por exemplo, que tivemos a primeira mulher brasileira a correr uma maratona olímpica”, explicou Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer. “Essa trilha é um lembrete de que podemos ocupar todos os espaços. Celebramos o pioneirismo das que vieram antes de nós, e vamos em busca de alçar cada vez mais atletas mulheres enquanto destaques de seus respectivos esportes”.

