2º Cartório Integrado de Relações de Consumo de Salvador zera processos conclusos há mais de 100 dias

O 2º Cartório Integrado de Relações de Consumo de Salvador alcançou a meta de movimentar mais de 33 mil processos. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A unidade é coordenada pelo juiz Antônio Marcelo Oliveira Libonati.

Esse resultado foi atingido em 2 de outubro. Os dados, registrados no Sistema Exaudi (responsável por organizar, mapear e permitir consulta às informações), indicam um total de 29.664 processos movimentados pela secretaria e 3.969 pelos gabinetes. A unidade integrada abrange a 8ª, a 9ª, a 15ª e a 19ª Varas de Consumo.

PROJETO SEM DIAS

Conforme o TJ-BA, a ação está em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que definiu o prazo de 100 dias como referência temporal para a tramitação dos feitos judiciais.