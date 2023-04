2º caso no dia: homem é feito refém no bairro de Tancredo Neves

Um morador do bairro de Tancredo Neves, em Salvador, foi feito refém por dois suspeitos na tarde desta segunda-feira (17). O caso aconteceu no mesmo dia em que uma adolescente foi feita refém pelo namorado.

De acordo com informações da TV Bahia, um terceiro suspeito acabou morrendo durante uma troca de tiros com a polícia. Os outros dois invadiram uma casa e fizeram o morador refém. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) negociou com os sequestrados por quase duas horas.

A dupla se entregou no início da noite e foi levada para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Adolescente sequestrada

Na manhã de hoje, uma adolescente de 16 anos passou 4 horas cárcere no bairro de Tancredo Neves. Segundo a polícia, o homem liderava um bonde no bairro e ostentava armas. Os dois namoravam há pouco tempo.

Ela foi liberada pelo traficante que a ameaçava dentro de uma residência desde o início da manhã após negociações agentes do Bope.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que o suspeito foi cercado na Rua Carla, por volta das 3h, quando estava saindo da residência com armamento em punho. As guarnições estavam circulando por conta da operação de intensificação que a polícia realiza no local desde a semana passada.

“Nessa madrugada, guarnições da Rondesp foram recebidas com tiros e entraram em confronto. Um indivíduo foi preso antes, mas houve essa crise [adolescente feita de refém] que precisamos gerir e negociar”, fala o Major Luciano Jorge, comandante da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

“Ele voltou para dentro de casa quando foi avistado pelos agentes e fez a menina de refém. Segundo informações de populares, ela era uma namorada dele. Na conversa, deu para perceber que o suspeito estava sob efeito de drogas, muito nervoso”, completou Luciano Jorge.

Após liberar a jovem, o suspeito se entregou a polícia e foi conduzido para a Central de Flagrantes. Com ele, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), estavam uma pistola 9mm, uma metralhadora, um caracol e munição. Todo armamento foi apreendido e levado junto ao suspeito.

O suspeito será interrogado e a vítima também vai passar por oitiva para que a polícia entenda melhor toda a situação.

Corpo encontrado

Um homem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (17) no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Segundo a PM, pela tarde, equipes da 23ª CIPM / Tancredo Neves foram acionadas com informações de um homem caído ao solo, sem sinais vitais, vítima de disparos de arma de fogo na Rua das Palmeiras, localidade conhecida como Macaco.

No local, os policiais constataram o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado pelos militares para a realização da perícia e remoção do corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.