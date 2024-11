3 formas de evitar que o contágio emocional destrua sua relação

Segundo um estudorealizado por professores e pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio e Universidade do Havaí, a teoria do contágio emocional sugere que indivíduos tendem a imitar as expressões faciais, posturas e comportamentos de seus parceiros, desencadeando a sincronização dos estados emocionais.

“Esse mimetismo não consciente, conhecido como ‘efeito camaleão’ ou ‘imitação inconsciente’, ocorre com mais frequência em pessoas empáticas e em relacionamentos próximos, como os amorosos”, explica Monica Machado, psicóloga e fundadora da Clínica Ame.C, pós-graduada em Psicanálise e Saúde Mental pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, e host do podcast Ame.Cast.

Um estudo conduzido por Lisa Neff, da Universidade do Texas, e Benjamin Karney, da Universidade da Califórnia; acompanhou mais de 150 casais ao longo de três anos para determinar como o estresse de um cônjuge influencia o outro. A pesquisa revelou que o funcionamento adaptativo da relação pode ser limitado pelo estresse externo, principalmente quando o casal utiliza práticas negativas de resolução de conflitos, como rejeitar ou criticar o parceiro.

“Quando estamos em um relacionamento duradouro, a conexão com o outro pode ser tão intensa que quase sentimos suas emoções como se fossem nossas”, afirma Claudia Petry, terapeuta e educadora sexual; membro da SBRASH (Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana); e especialista em Educação para a Sexualidade pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/SC).

Em homenagem ao Dia Mundial do Mau Humor, em 13 de novembro, as especialistas explicam como lidar com o fenômeno do contágio emocional.

Assuma o controle das suas emoções: o mau humor de um pode contagiar o outro, mesmo quando o casal não está interagindo diretamente. Mas, segundo a sexóloga, você precisa ter consciência de que seus estados emocionais não devem depender de outra pessoa. Caso contrário, deixarão de estar sob seu domínio. “É muito fácil permitir que a raiva do outro influencie nosso emocional, mas é necessário dar espaço para reflexão e racionalização”.

Claudia Petry afirma que, ao identificar esse padrão, é preciso tentar interrompê-lo e substituí-lo. “Em vez de pensar ‘esse mau humor me contaminou’, reflita: ‘é compreensível que eu me sinta vulnerável, mas não é sobre mim e vou manter o equilíbrio emocional’. Preste atenção em seus pensamentos automáticos, em seu diálogo interno. Pois essa é a interpretação que determinará sua forma de sentir”.

Apoie o outro, mas com bom senso: de acordo com a psicóloga Monica Machado, quando nossa parceria está com algum problema (que vai além de um simples mau humor), é comum o ímpeto de buscar ideias para solucionar uma situação que se tornou inquietante, inclusive, para você.

“Contudo, querer tomar as rédeas de um problema que você não pode resolver só vai lhe gerar mais desgaste, sendo que você deveria ser o ponto de equilíbrio emocional neste momento. Portanto, apenas dê espaço onde o outro possa se expressar livremente, sem medo de ser julgado ou interrompido”, orienta a psicóloga.

Respeite seus limites: em momentos de mau humor, tendemos a ficar com o “pavio curto”. Por isso, segundo a sexóloga, pense três vezes antes de emitir opiniões ao outro, principalmente se for em resposta a algo que você não gostou ou discorda. “Se o mau humor estiver tão forte a ponto de sequer conseguir manter seu equilíbrio emocional, saia de cena, dê um tempo e retome a conversa quando sentir sua tranquilidade de volta”.

A terapeuta reconhece que é uma tarefa difícil, sobretudo, quando se trata de sua companhia e parceria de anos. “Entretanto, esse é justamente um dos segredos de um relacionamento saudável: jamais extrapolar seus limites para não desrespeitar a si e a sua relação”, finaliza Claudia Petry.

