3 pessoas morrem após explosão causar desabamento de prédio em Maceió

As três vítimas da explosão e conseguinte desabamento são Tharlison Felipe, de 12 anos, seu avô, Gilvan da Silva, de 59 e Wesley Lopes da Silva, de 35. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, outras cinco pessoas feridas foram levadas ao Hospital Geral do Estado, na capital alagoana, entre elas a avó e o irmão de Tharlison.

Três pessoas faleceram após uma explosão causar o desabamento de um prédio em Maceió (Alagoas). Localizado no bairro Cidade Universitária, o prédio Residencial Maceió I desabou após uma explosão provavelmente causada, conforme a polícia, por vazamento de gás de cozinha.

O prédio, que ficou completamente destruído, era formado por um piso térreo e um andar. Cada pavimento possuía quatro apartamentos do tipo duplex, com dois andares. A Defesa Civil (DC) de Maceió informou que isolou 20 apartamentos em cinco blocos nas imediações do Residencial Maceió I.

Segundo a Polícia Militar, havia muitos escombros e os móveis quebrados pela explosão ficaram espalhados pela rua, fazendo com que a região tivesse que ser isolada pela corporação.