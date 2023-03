3030 lança “Arcano 19 Deluxe” com participação do Costa Gold

Encontro acontece na faixa inédita “Veneno”. Álbum repaginado traz ainda participação de Vitão

Um dos nomes mais relevantes da cena contemporânea do Rap nacional, o 3030 lança hoje o álbum “Arcano 19 Deluxe”. A novidade fica por conta de duas faixas extras – “Fora do padrão”, que enaltece a figura feminina e “Veneno” em parceria com o Costa Gold.

O som está cada vez mais moderno e sempre fincado em ritmos brasileiros. O público pode esperar desse Deluxe uma continuação mesmo do “Arcano 19”, com faixas que acabaram não entrando no corte inicial do projeto, mas que tem tudo a ver com a proposta do disco.

Ouça aqui

3030 e Costa Gold talvez seja uma das parcerias mais aguardadas pelos fãs, tanto do grupo, quanto da cena do rap de 10 anos atrás, que se mantém fiel até hoje. O som busca trazer um sentimento nostálgico para os fãs, que acompanham as duas bandas desde sempre.