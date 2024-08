Ininity Class com Marcello Gugu em Mogi das Cruzes e Santo André

Imagine uma aula de história que vai desde a “descoberta” da América até 1980 no Bronx? Ou melhor, imagine uma aula que mostra o surgimento da consciência da cultura Hip Hop até a sua manifestação em forma de arte?!

Neste Infinity, Marcello Gugu contará a história sob a ótica do Hip Hop, uma linha cronológica partindo da América de 1492 para a década de 70, contando a história do cenário sócio-político e econômico com fotos, áudios, vídeos e muita ideia, ilustrando todo o processo até o Hip Hop de hoje.

O infinity é um projeto que busca levar o Hip Hop como agente de transformação e ensino, para escolas, CAPS, Fundação Casa.

Marcello Gugu é Mc, educador social, TEDx Speaker, foi um dos fundadores da Batalha do Santa Cruz e é criador do Infinity Class.

Em 2013, lançou seu primeiro disco, intitulado “Até que enfim Gugu”, hoje, já considerado pela mídia especializada, um clássico do Hip Hop nacional.

Eventos :

Dia 24 de agosto, na casa de Hip Hop de Mogi.

Início a partir das 13 h e é gratuito.

R. Cel. Cardoso de Siqueira, 48 – Centro, Mogi das Cruzes.

Dia 26, em Santo André.

Local: A Casa, das 19:00 até as 21 h.

Av. Industrial. 1740 – Jardim Santo André

Gratuito – VAGAS LIMITADAS

