Álvares lança o single “As Ruas da Cidade Parte 2” com participação de Manola

O artista carioca Álvares acaba de lançar seu mais novo single, “As Ruas da Cidade Parte II”, em parceria com a cantora Manola. A faixa, que chega pela Negralha Discos, é uma continuação de uma das músicas mais marcantes de sua carreira, trazendo agora uma abordagem remixada e mais urbana, mantendo o tom original que encantou seus ouvintes.

Para Álvares, o lançamento tem um significado especial: “As Ruas da Cidade foi uma das músicas mais legais que eu tive o privilégio de escrever e ver essa continuação ganhando vida ao lado da Manola me deixa ainda mais feliz. É um remix, uma versão mais urbana, uma continuação em outro ritmo, mas no mesmo tom. Escutem e aproveitem cada cama que esse som traz consigo.”

Manola, que colabora pela primeira vez em um single de Álvares, também expressou sua alegria com a parceria: “Fiquei muito feliz com a oportunidade de poder fazer um feat com o Alv! Amigo querido que me apoiou e segue me apoiando desde o início da minha carreira, estar no estúdio com ele é sempre uma alegria! Tô muito orgulhosa do EP novo dele e de todos os projetos novos que ele tá fazendo! Também foi ótimo compor de novo com o Giminez, com quem eu compus meu primeiro EP! Essa música tá uma delícia, a cara do Rio, pra cima, romântica e despretensiosa, do jeitinho que a gente gosta! Tô super feliz!”

A faixa conta com a guitarra de Paulo Canuto e foi mixada e masterizada por Matheus Meireles, no Pulsar Meia-Noite, no Rio de Janeiro. A produção ficou nas mãos do próprio ALV, que também dirigiu o videoclipe do single.

Confira:

https://youtu.be/w6GteARgdRw