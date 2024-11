4 filmes para quem gostou de Ainda Estou Aqui ver em casa

Com Fernanda Torres e Selton Mello como protagonistas, Ainda Estou Aqui levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas brasileiros. A história de Eunice Paiva, adaptada do livro homônimo escrito pelo filho dela, Marcelo Rubens Paiva, se mistura a fatos históricos da ditadura militar e envolvem o público pela máxima de que os crimes do período não se repitam.

Mas o representante brasileiro na briga pela indicação ao Oscar não é o único com trama inspirada em fatos. O Metrópoles separou uma lista de filmes que retratam momentos marcantes do Brasil e do mundo que você pode assistir em casa. Confira abaixo!

Zuzu Angel

Lançado em 2006 com direção de Sérgio Rezende, o longa é baseado na história da estilista mineira Zuleika Angel Jones, vivida por Patrícia Pillar. Profissional de sucesso nos anos da ditadura militar, ela viu tudo mudar quando o filho, Stuart, desaparece nas mãos dos militares, é torturado e morto. A partir daí, ela passa a buscar explicações e culpados pela morte do jovem. Clique aqui para assistir!

A Lista de Schindler

Inspirado no romance homônimo de Thomas Keneally, o filme de 1993 acompanha a história real do empresário Oskar Schindler. Embora fosse membro do Partido Nazista, ele abriu mão da própria fortuna e de alguns ideais para salvar mais de mil judeus dos campos de concentração junto com a esposa, Emilie Schindler. Clique aqui para assistir!

O Ano Em Que Meus Pais Saíram de Férias

Em 1970, enquanto o Brasil lida com o endurecimento da ditadura militar, a seleção nacional tenta conquistar o tricampeonato de futebol. Mauro, 12 anos, torce por Pelé, ao mesmo tempo em que precisa lidar com os pais, que deixam sua vida, alegando sair de férias, enquanto fogem da repressão. Clique aqui para assistir!

O Que é Isso, Companheiro?

Selton Mello e Fernanda Torres repentem a dobradinha neste filme, lançado em 1997. Na produção, também baseada em fatos. O jornalista Fernando e seu amigo César abraçam a luta armada contra a ditadura militar no final da década de 60, após a publicação do AI-5. O plano? Sequestrar o embaixador norte-americano. Clique aqui para asssitir.