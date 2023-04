4 passeios diferentões para fazer em Salvador 

1. Passeio de lancha com comida:

Um passeio de lancha conta com diversas opções agradáveis e relaxantes no mar. O cliente pode escolher o roteiro do passeio, o tamanho da lancha, incluir comes e bebes e ficar admirando as paisagens por horas. Dá até para participar de festas em alguns dos trajetos.

Conheça algumas empresas que realizam esse serviço na capital baiana:

1. @pdrnauticaoficial

Inclui desde passeios panorâmicos pela Baía de Todos-os-Santos até excursões para ilhas e praias paradisíacas da região.

Site: https://lp.pdrnautica.com.br | Valores: A partir de R$ 999 | Contato: (71) 99653-2872

2. @lanchasalvador

Especializada, com diversas opções de lanchas e com variados roteiros que vão do Elevador Lacerda até a Basílica do Senhor do Bonfim, ou passagem por Ilha dos Frades e Itaparica. Tudo isso com parada para mergulho e muita diversão.

Local: Rua da Bélgica Número 02, Comércio | Site: https://www.lanchasalvador.com.br | Valores: A partir de 10x de R$ 112,36 | Contato: (71) 98664-1952 | (71) 98817-1952

3. @bahia_terra_turismo

A Bahia Terra é uma empresa de turismo e eventos que também oferece diversas opções de passeios de lancha em Salvador, que vão de Ilhas de Itaparica e Frades até Ilha da Maré, podendo escolher pacotes de 12 ou 24 pessoas para os eventos.

Local: Morro de São Paulo – Gamboa, Cairu | Site: https://www.bahiaterra.com | Valores: A partir de R$ 1.397 | Contato: (71) 3599-2977 | (71) 3599-2906 | (71) 3599-2956 | Horário de atendimento: das 08:00 ás 12:00 e das 14:00 ás 18:00 – exceto domingo.

2. Pier do Mahi Mahi (@mahimahisalvador):

O Mahi Mahi é um píer exclusivo do Hotel Sol Victoria Marina, localizado no Corredor da Vitória, em Salvador. Com capacidade para até 300 pessoas, o local oferece serviço de bar e restaurante com culinária regional.

Além de uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos, inclui escadas e suportes para quem quiser pular no mar dos arredores. Ideal para apreciar a beleza natural da cidade e assistir ao pôr do sol em um ambiente charmoso e exótico.

Local: Hotel Sol Victoria Marina, Av. Sete de Setembro, 2068 – Corredor da Vitória, Salvador | Horários de Funcionamento: Todos os dias das 10h às 18h. | Day use: R$ 40 (segunda a sexta) | R$ 50 (sábados, domingos e feriados). | Contato: (71) 3418-2000

3. Hotéis com diária all inclusive:

1. @vilagale

Com o benefício do sistema all inclusive, os hóspedes podem desfrutar de todas as comodidades do hotel sem se preocupar com despesas extras. Fica a apenas 3,8 km do Museu Náutico da Bahia e a 6,9 km do histórico Pelourinho.

Local: R. Morro do Escravo Miguel, 320 – Ondina, Salvador | Horários de atendimento: de segunda a domingo – 08:00 até 00:00 | Valores: A partir de R$ 383 | Contato: (71) 3263-8857

2. @catussababr

O Hotel Catussaba Resort é um local perfeito para acomodar toda a família. Oferece quatro piscinas interligadas, quadras poliesportivas e um parque infantil para os hóspedes aproveitarem.

Local: Alamedas – Alameda Praia de Guaritá, S/N – Itapuã, Salvador | Valores: A partir de R$ 299 | Contato: (71) 3374-8000

4. Blue Praia Bar (@bluepraiabar):

Assistir a uma sessão de cinema à beira mar e a céu aberto, sob a luz das estrelas, pode até parecer coisa de filme, mas no Blue Praia Bar essa experiência é uma realidade. Além dos filmes, Blue também oferece diversos eventos, como o ”blue encontros giulia lops budokon yoga”, que levam práticas de yoga, meditação, sound healing e um brunch leve e saudável. O local é, ainda, um restaurante especial, com belíssima vista, mesmo nos dias “mais comuns”.

Local: R. Barro Vermelho, 310 – Rio Vermelho, Salvador | Horário de funcionamento: Segunda, quarta e quinta: 10h às 18h | Sexta, sábado, domingo e feriados: 09h às 19h | Contato: (71) 9655-4703