43ª CIPM homenageia policial militar na sua despedida da unidade, após encerramento da carreira

Na tarde desta terça-feira (24), policiais militares da 43ª CIPM prestaram uma homenagem ao Sargento RR Gildasio Amparo da Luz, que na oportunidade despediu-se da unidade para aproveitar a sua reserva (aposentadoria). O evento contou com apresentação musical, palavras de reconhecimento, entrega de lembrança da unidade, oração e um coffee brack.

Com mais de 35 anos de serviços prestados, o Sargento Amparo que foi para a reserva no ano de 2014 e, atendendo a uma convocação da PMBA, retornou em 2020 ao serviço ativo, para desempenhar atividades administrativas na 43ª CIPM/Itamaraju. Nessa oportunidade, tendo completado o tempo limite de permanência, o policial militar juntamente com os seus familiares compareceu à unidade, para receber o carinho e o reconhecimento dos colegas pelos bons serviços prestados.

O Coronel Paraíso, comandante do policiamento da região do Extremo Sul, através de uma videoconferência, prestigiou o momento, agradecendo ao policial militar pelo trabalho realizado na condição de convocado e desejou um merecido descanso na sua reserva. O Major Lima Neto, comandante da 43ª CIPM, parabenizou o Sargento Amparo por estar de forma definitiva finalizando a sua carreira e agradeceu pelo período que esteve servindo na unidade.

O homenageado, por sua vez, agradeceu à unidade pelo reconhecimento, aos colegas que o ajudaram de alguma forma na sua caminhada e externou a sua felicidade por estar encerrando a carreira com a certeza do dever cumprido. Ao final, o policial militar foi escoltado por colegas de serviço até a sua residência.