43ª CIPM ministra palestra de prevenção às drogas para crianças, em Itamaraju

Na manhã deste sábado (12), em atendimento a uma solicitação da SERTEC Contabilidade, o Cabo Luz, instrutor do PROERD, o Cabo Luz, acompanhado pela guarnição do 2º Pelotão, composta pelo Cabo Chaves e o Soldado Enttone Scott, ministrou uma palestra educativa sobre drogas para crianças do Projeto Social Acolher, no bairro Itatiaia, em Itamaraju.

A palestra teve o objetivo de orientar as crianças quanto aos perigos e as consequências do uso de drogas, além de incentivar comportamentos saudáveis e preventivos e destacar a importância da conscientização precoce, proporcionando um ambiente de aprendizado e reflexão.

A iniciativa foi fundamental para fortalecer a prevenção e o apoio às crianças, promovendo valores que contribuem para seu bem-estar e desenvolvimento saudável.

Ao final, as crianças tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e fazer perguntas, que foram respondidas de maneira clara e acessível, reforçando ainda mais a compreensão sobre a importância da prevenção e da tomada de decisões responsáveis.