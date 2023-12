43ª CIPM prende duas pessoas por tráfico de drogas, em Itamaraju

Na noite de quinta-feira (28), uma guarnição do PETO em rondas pelo bairro Bela Vista, abordou um indivíduo, conduzindo uma motocicleta CB300, de cor vermelha, após denúncia de que um homem com as mesmas características estadia traficando no bairro. Na busca pessoa realizada no abordado, os policiais militares localizaram com o mesmo 6 (seis) pinos de cocaína, ocasião em que este indicou uma casa abandonada do bairro onde os policiais militares encontraram 60 (sessenta) dolões de maconha e 37 (trinta e sete) pinos de cocaína.

Na oportunidade, o homem também informou aos policiais militares que o responsável pela distribuição da droga morava na Rua J. J. Seabra, no centro de Itamaraju . Em diligência complementar, a guarnição deslocou-se ao local indicado e flagrou um homem à porta de uma casa em atitude suspeita, o qual tentou fugir adentrado ao imóvel, mais foi alcançado e abordado pela guarnição. Com este, foi apreendida uma quantidade de maconha e pasta base de cocaína.

Na ação policial, foi apreendido seguinte material: 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, pesando 537 gramas, 37 pinos de cocaína, 01 tablete e dois pedaços de maconha pesando 1.454 kg, 71 gramas de crack, 02 balanças de precisão, R$ 1.970,00 (mil e novecentos e setenta reais), aparelhos celulares e 01 motocicleta. Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram apresentados na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, para a adoção das medidas legais cabíveis.