43ª CIPM prende homem por porte ilegal de arma, em Itamaraju

Na noite de quarta-feira (11), após populares suspeitarem que uma pessoa envolvida em um acidente de trânsito, no bairro Jaqueira, em Itamaraju, estaria armada, e tendo denunciando o fato, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), deslocou-se ao local e procedeu a abordagem, seguida de buscas pessoal e veicular.

No interior do carro do suspeito, um corolla branco, foi encontrada uma pistola Taurus PT58 SS, calibre .380, e 12 munições do calibre 9mm. Na ocasião, o homem informou que a arma era de sua propriedade, porém não apresentou nenhuma documentação do armamento para efeitos de comprovação.

Diante disso, o indivíduo foi conduzido para o Plantão Regional da Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, onde foi apresentado juntamente com o material apreendido, para adoção das medidas legais cabíveis.