43ª CIPM prende homem por tentativa de feminicídio, em Itamaraju

Na manhã de sábado (07), uma guarnição da 43ªCIPM/Itamaraju foi deslocada pelo Cicom à Rua Atlético Mineiro, S/N.⁰, bairro Novo Prado, em Itamaraju, a fim de averiguar uma denúncia de violência doméstica. Chegando ao local os policiais militares ainda se depararam com o autor sobre a vítima, asfixiando-a com as mãos.

De imediato, o autor foi contido, imobilizado pelos militares e recebeu voz de prisão em flagrante. Devido à gravidade dos ferimentos na vítima, uma jovem de 16 anos, o serviço de emergência do SAMU/192 foi acionado, sendo esta conduzida inicialmente para o Hospital Municipal de Itamaraju e, em seguida, transferida para uma UTI do Hospital Geral de Teixeira de Freitas.

O autor, de iniciais “T. C. S”, 30 anos, foi conduzido ao Plantão Regional da Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, onde foi autuado por tentativa de feminicídio.