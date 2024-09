43ª CIPM prende homem por tráfico de drogas, em Itamaraju.

Na tarde de sexta-feira (13), uma guarnição do PETO recebeu uma denúncia de dando conta devque uma pessoa do sexo masculino, de baixa estatura e tatuado, estava traficando na Rua Valdestrudes Ferreira Lago, no bairro Novo Prado, em Itamaraju. Ao realizar rondas na localidade, a guarnição se deparou com uma pessoa com as características informadas, procedendo então com a abordagem.

O suspeito levava consigo uma sacola na qual continha 10 pinos de cocaína. Em diligência complementar à sua residência, foram apreendidos mais 22 pinos da mesma substância, 04 trouxinhas de maconha, além de embalagens e microtubos para acondicionamento de drogas, um notebook e a quantia de R$ 591,00 em espécie.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico se drogas e foi conduzido à Delegacia Territorial de Itamaraju, onde foi apresentado juntamente com o material apreendido para adoção das medidas legais cabíveis.