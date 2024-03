43ª CIPM prende um dos envolvidos em atear fogo em ônibus em Itamaraju

Durante o período noturno deste domingo (17) de março, a guarnição do PETO recebeu informações que um dos envolvidos no incêndio ao ônibus coletivo em Itamaraju estaria nas imediações de um estabelecimento comercial no bairro São Domingos.

O suspeito com as características informadas e vestimentas similares foi abordado pelos militares.

Diante dos fatos, os policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional procederam com a busca pessoal no acusado, sendo encontrado em seu poder 01 revolver Taurus de calibre 38, seis munições intactas, 09 buchas de maconha pesando 32gramas, 08 saches cocaína pesando 5 gramas, R$ 980,00 (Novecentos e Oitenta Reais) em Espécie.

O acusado foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil, onde prestou depoimento e acabou confessando sua participação no incêndio ao ônibus, acabou preso em flagrante.

Durante seu relato detalhou a dinâmica dos crimes e que teria sido a mando de um terceiro, mas a polícia judiciária possui o nome e detalhes, que podem facilitar sua prisão nas próximas horas. O mesmo indivíduo é acusado de ter coagido uma menor a denegrir a imagem de policiais militares num vídeo e logo depois executá-la.

As diligências e investigações seguem na captura e prisão dos demais envolvidos.