43ª CIPM recupera motocicleta com restrição de furto, em Itamaraju

Na noite terça-feira (08), uma guarnição da 43ª CIPM realizava rondas pelo bairro Bela Vista, em Itamaraju, quando percebeu uma motocicleta estacionada na traseira de um trailer, com as mesmas características de um veículo que fora furtado no último domingo na cidade.

Diante disso, os policiais militares realizaram uma vistoria veicular e confirmaram que se tratava da motocicleta Honda Fan, de placa policial OUJ-8A28, com restrição de furto. A pessoa que deixou o veículo no local não foi encontrada. A motocicleta foi recolhida ao pátio da 43ª CIPM para ser apresentada na Delegacia Territorial de Itamaraju.