43ª CIPM recupera veículo com restrição de furto, em Itamaraju

Na tarde de sexta-feira (12), policiais militares do serviço de motopatrulhamento da 43ªCIPM, após denúncia dando conta de que um indivíduo estaria em um veículo Fiat Strada, de cor branca, com restrição de furto, tentando aplicar golpes no comércio local, deslocaram-se em ronda no sentido de localizá-lo, em Itamaraju.

Quando de passagem pelo perímetro urbano da BR-101, o condutor do veículo, ao avistar os motociclistas se aproximando para realizar a abordagem, empreendeu fuga, adentrando no bairro Corujão.

Em seguida, desembarcou do veículo e correu na direção de um matagal, sendo alcançado pelos policiais militares e preso.

O homem, que reside no município de Teixeira de Freitas, e o veículo recuperado foram apresentados na Delegacia Territorial de Itamaraju, para adoção das medidas legais cabíveis.