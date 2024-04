43ª CIPM recupera veículo com restrição de roubo, em Itamaraju

Na tarde de quarta-feira (17), uma guarnição do serviço de radiopatrulhamento da 43ª CIPM realizava rondas na região central de Itamaraju, quando foi contatada por um cidadão dando conta de que havia localizado um veículo com as características do seu carro, roubado há um mês na sua propriedade rural.

De imediato, a guarnição acompanhou o solicitante até o local onde estava o veículo Marca/Modelo Fiat/Uno, de cor branca, chegando no momento em que o motorista estava embarcando no carro. Os policiais militares procederam com a abordagem e ralizaram uma vistoria no carro, o qual havia sofrido alteração de caracteres no chassi, passando a ter a identificação de uma veículo de modelo mais antigo.

Ao consultar a numeração do motor, constatou-se que as informações obtidas batiam com a do veículo da vítima, que já possuía restrição de roubo no sistema. Diante disso, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante e juntamente com o veículo foram apresentados na Delegacia Territorial de Itamaraju, para as medidas legais cabíveis

Por | 43ª CIPM