43ª CIPM reuniu com membros do SICOOB de Itamaraju

Na manhã desta terça-feira (27), o Major Lima Neto, comandante da 43ª CIPM, juntamente com Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, estiveram em visita à sede do Sicoob Costa do Descobrimento, em Itamaraju.

Onde reuniram-se com Antônio Moraes, Gerson Souto (Boré) e Everaldo Melo, membros da diretoria da cooperativa de crédito, e trataram de assuntos relacionados à segurança da comunidade local e da instituição financeira, que possui agências nos municípios de Itamaraju e Jucuruçu, os quais integram a área de responsabilidade territorial da unidade.

Na ocasião, o comandante conheceu as instalações físicas da agência e o seu corpo de funcionários.

Por | 43ª CIPM