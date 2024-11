47 pássaros são soltos na Serra das Éguas após serem resgatados pela FPI

Agentes da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) liberaram 47 pássaros nesta quinta-feira (31) que haviam sido apreendidos durante a 50ª etapa do programa no Rio São Francisco, na região de Guanambi. Após passarem por um rigoroso processo de reabilitação, as aves foram reintroduzidas na natureza na Serra das Éguas.

Todos foram soltos em uma área de preservação na Serra das Éguas, em Brumado. A Serra das Éguas, com seus 6 mil hectares de vegetação nativa, é um refúgio para diversas espécies da fauna brasileira.

Informações apuradas pelo Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, indicam que a soltura desses pássaros representa um marco importante para a conservação da biodiversidade local. Entre as espécies reintroduzidas estão o cardeal-do-nordeste, pássaro-preto, sofrê, maria-fita, azulão, trinca-ferro, canário-da-terra, sabiá-do-mato e sabiá-laranjeira.

Nos últimos dois anos, 229 animais, de 16 espécies diferentes, foram soltos na Serra das Éguas, consolidando o local como um refúgio seguro para a fauna.