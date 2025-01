5 carros elétricos usados mais baratos no Brasil para comprar em 2025

A procura por carros elétricos no Brasil vem crescendo a cada ano. Em 2014, só existia um automóvel elétrico disponível no país, o BMW i3 e, atualmente, há mais de 30 opções. Isso impulsionou as vendas para 41.000 unidades emplacadas ao longo do ano de 2024, sendo uma marca inédita para o mercado.

Com esse aumento de opções e a subida das vendas, o mercado de carros usados também começa a ganhar diversos modelos de veículos elétricos, principalmente com a chegada dos modelos chineses como o BYD Dolphin e JAC E-JS1, além de outras opções de entrada como o Renault Kwid E-Tech. Com isso, não se torna uma missão difícil encontrar opções abaixo de R$ 100.000 nos classificados.

Se você está em busca de um carro elétrico usado, confira uma lista com 5 opções dos mais baratos disponíveis no país. Como a maior parte dos EVs chegaram ao país em 2018, muitos deles ainda estão dentro da garantia de 8 anos para as baterias. Vale ressaltar que os valores foram pesquisados no final de 2024. Veja abaixo!

5 carros elétricos usados mais baratos no Brasil

Renault Kwid E-Tech (a partir de R$ 65.000)

(Imagem: Divulgação)

Essa é a opção mais em conta da lista, mas o objetivo não era esse no começo. O Renault Kwid E-Tech foi lançado por R$ 142.990, e pretendia dominar o segmento. Contudo, houve um atraso nas entregas que fez com que ele perdesse o timing, já que a concorrência ocupou seu espaço. Foi reposicionado com muitas reduções de preço, chegando no valor atual de R$ 99.990.

Os valores de revenda variam bastante, já que não é um veículo fácil de encontrar. Os menos rodados podem custar em torno de R$ 90.000, mas procurando com calma é possível encontrar unidades mais baratas, como o de R$ 65.000. Porém, as opções mais em conta têm mais de 50.000 km rodados, pois alguns foram usados por motoristas de aplicativos.

O modelo tem um motor elétrico de 65 cv e 11,5 kgfm, configuração exclusiva para o Brasil. Sua bateria é uma das menores da lista, de 26,8 kWh, o que pode render 185 km alcance de acordo com a medição do INMETRO.

Caoa Chery iCar (a partir de R$ 76.000)

(Imagem: Divulgação)

Esse foi o carro elétrico mais barato do Brasil por um tempo. Era um carro para quem queria uma opção para o trânsito diário, mas logo ganhou concorrência como o Kwid e os modelos da BYD. Pode ser encontrado com facilidade entre os seminovos, não sendo difícil encontrar unidades por menos de R$ 80.000. Todos são do ano modelo 22/23, e muitos deles tem menos de 20.000 km rodados.

Por ser um subcompacto, é importante que o comprador não espere muito. O motor possui 61 cv e 15,3 kgfm, com bateria de 30,4 kWh, o que permite que o motorista rode por apenas 197 km, de acordo com o INMETRO. Tem apenas 3,2 metro de comprimento, sendo um pouco apertado nos bancos traseiros.

JAC E-JS1 (a partir de R$ 80.000)

(Imagem: Divulgação)

Esse também já foi um dos carros elétricos mais baratos do Brasil, sendo sucessor do iEV20. Também sofreu uma grande variação de preços, saindo dos R$ 149.900 do lançamento para os atuais R$ 126.900, reajustado há mais de um ano. Como foi vendido consideravelmente bem por alguns meses, existem diversas unidades usadas e com preços diferentes.

Podem ser encontrados alguns por R$ 80.000 com quase 29.000 km rodados, mas a média costuma ser acima disso, por volta de R$ 95.000. Contudo, o modelo não é compatível com as estações de recarga no Brasil, que usam em sua maioria um plugue do Tipo 2, enquanto o veículo usa o padrão chinês, sendo necessário um adaptador. Tem autonomia de apenas 161 km de acordo com o INMETRO, mesmo com baterias de 30,2 kWh, além de sua potência ser de 62 cv e 15,3 kgfm.

Caoa Chery Arrizo 5e (a partir de R$ 90.000)

(Imagem: Divulgação)

Esse modelo pode ser um pouco raro de ser encontrado. Foi o primeiro elétrico da Caoa Chery, lançado em 2019, sendo um sedã compacto que trocava o motor a combustão por um sistema elétrico. Chegou primeiramente voltado para vendas diretas, por R$ 159.900, o que era considerado caro na época.

Por conta disso, não acabou emplacando tanto, saindo de linha apenas dois anos depois. Mesmo sendo difícil de encontrar, não é possível, com preços que variam entre R$ 90.000 e R$ 100.000. Além de ter mais de cinco anos de mercado, uma questão é que foi muito usado por frotas, então a quilometragem costuma ser alta, chegando a 100.000 km.

Por ser mais antigo, também tem sistema elétrico de gerações atrás, com rendimento compatível. A bateria é de 53,5 kWh, e autonomia declarada de 322. Porém, com o padrão atual do INMETRO, esse número cairia para 225 km. Há também um propulsor elétrico de 122 cv e 28,1 kgfm.

Nissan Leaf (a partir de R$ 96.000)

(Imagem: Divulgação)

Essa é uma opção para quem não quer um compacto. O Nissan Leaf é um hatch médio, sendo um dos primeiros elétricos do Brasil. Por conta da sua idade mais avançada e por ter modelos mais modernos no mercado, é bastante fácil de ser encontrado nas lojas de seminovos. Por causa disso, o preço varia muito.

O mais em conta encontrado custa R$ 96.000, e o mais caro R$ 192.900, que ainda está longe dos R$ 298.490 que era cobrado antes de sair de linha. A quilometragem também varia bastante, com opções que andaram pouco mais de 10.000 km e outros que passaram de 70.000 km. Seu motor é de 149 cv e 32,6 kgfm, com baterias de 40 kWh, o que oferece 192 km de autonomia, sendo pouco quando comparado a carros mais modernos.

